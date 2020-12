UNE

Un appel de financement d’un million de livres sterling a été lancé pour sauver une rare collection de serres historiques dans le plus ancien jardin botanique de Londres.

Une gamme de six serres en teck et en fer du Chelsea Physic Garden, classé Grade I, abritant certaines des plantes tropicales et subtropicales les plus menacées au monde, a un besoin urgent de restauration.

Les structures vieilles de 118 ans construites par Foster & Pearson ont besoin de réparations majeures pour les boiseries en décomposition, les vitres fissurées et le métal rouillé.

Les plans, qui coûteront 2,75 millions de livres au total et seront en partie financés par des subventions du National Lottery Heritage Fund, verront également l’installation de nouveaux systèmes de surveillance et de consommation d’énergie de haute technologie.

L’appel «Hothouse Challenge» est dirigé par une fiducie créée par l’ancien patron de BP, Lord Browne of Madingley, qui s’est engagé à égaler chaque don public de plus de 100 £ jusqu’à un maximum de 500 000 £.

L’appel fait partie de la préparation de la célébration du 350e anniversaire du jardin de quatre acres en 2023.

Le jardin est connu pour un certain nombre de monuments horticoles, dont la première serre chauffée au monde en 1683 et la première rocaille d’Europe en 1773. Il abrite également le pamplemousse le plus au nord du monde.

Lord Browne a déclaré: «Le monde a énormément changé en 2020, d’une manière que nous n’aurions jamais pu imaginer. La pandémie nous a tous amenés à apprécier la valeur de ce que nous avons à notre porte.

«Le Chelsea Physic Garden est l’un des joyaux cachés de Londres, et je suis ravi de soutenir ce projet de restauration vital, qui garantira l’avenir de certains des bâtiments historiques les plus importants du jardin pour les générations à venir.

Sue Medway, directrice du Chelsea Physic Garden, a déclaré: «Pendant le verrouillage, il était évident à quel point le jardin était important pour beaucoup de nos visiteurs. Nous savons par nos amis – dont certains se rendent chaque jour – à quel point l’accès au jardin et aux serres est vital pour leur bien-être continu. Les espaces verts et le plein air ont été une véritable caractéristique de la vie des gens pendant la pandémie. Une visite régulière au Jardin pour profiter de nos plantes et avoir un espace de réflexion est importante pour la santé et le bonheur des gens.