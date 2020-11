Le capitaine d’Aston Villa a impressionné beaucoup cette saison avec quatre buts et cinq passes décisives en sept matchs de Premier League, avant de se démarquer de l’Angleterre lors de la dernière trêve internationale.

Grealish a eu du mal à gagner un appel sous Gareth Southgate pour être considéré par certains comme un partant cloué à l’Euro 2020 retardé de l’été prochain.

Mais Parker n’est pas convaincu, insistant sur le fait que Grealish prend trop de touches et a mis en doute son efficacité.

“En tant que pays, nous avons créé cette idée de” Jack Grealish va être le plus grand joueur anglais de tous les temps “, a-t-il déclaré à Eurosport. «D’où cela vient-il? C’est absolument ridicule.

en relation

“Je ne comprends tout simplement pas le battage médiatique autour de lui pour être parfaitement honnête. Ensuite, vous obtenez ceux qui viennent et disent” ah, il nous rappelle Gazza “.

“S’il vous plaît, ne faites pas ça maintenant quand vous voyez des matchs contre la République d’Irlande et la Belgique … quand nous sommes 2-0 et qu’il court et veut avoir environ 35 touches pour ensuite passer le ballon à quelqu’un.

“Tout le monde dit qu’il est touché tout le temps, mais qu’est-ce qu’une faute et qu’est-ce qui n’est pas une faute? Une faute n’est plus que lorsque quelqu’un vous touche et vous jette au sol. Neuf fois sur dix, ce n’est pas une faute. Pour le moment, il ne veut pas montrer de force – il tombe.

“Tout d’un coup c’est” ça le rend bon parce que tout le monde veut lui faire une faute “. Il a trop de touches.

Jack Grealish admet qu’il aime les comparaisons avec Gascoigne

“Dans le football d’aujourd’hui, vous regardez les grands joueurs de milieu de terrain – beaucoup d’entre eux ne sont pas anglais – et regardez le nombre de touches qu’ils ont. Grealish en a cinq, six et il va à gauche, à droite puis le renvoie à quelqu’un. vraiment?’

“Quelqu’un a mis une statistique sur ce qu’il a fait et ce qu’il a déjà accompli et l’a sous-titré” Andres Iniesta n’avait pas fait ça à son âge “. S’il vous plaît, ne suivez pas cette voie. Je ne sais pas pourquoi nous continuons à le faire. .

“Maintenant, nous l’avons épinglé comme celui qui va gagner l’Angleterre les Euros. Il n’a pas joué contre une équipe décente. Autant que la Belgique est censée être l’équipe classée numéro un au monde, ils sont pauvres. Vous savez juste dans deux ans, personne n’a pu passer. “

Ce week-end, obtenez un pari gratuit de 10 £ avec Betfair, lorsque vous pariez 10 £ sur un même jeu multi sur la Premier League.

Conditions: 10 £ minimum sur le même jeu Pari multiple sur n’importe quel match EPL du vendredi au dimanche. Pari gratuit valable 72 heures, attribué au règlement du pari. Exclut les paris encaissés. Les conditions générales s’appliquent.