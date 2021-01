E

mily à Paris n’a rien sur Call My Agent! Cinq ans avant l’envoi caricatural d’Emily de la culture de travail française, Call My Agent! l’a capturé en force – avec des déjeuners de travail alimentés au champagne et une politique de bureau instable – avec une chaleur et une authenticité que seul un spectacle de fabrication française pourrait avoir. Maintenant, le drame / comédie est de retour pour une quatrième et dernière série, avec un écrivain différent (Fanny Herreo qui a écrit les trois premières séries a dit qu’elle était épuisée, ce qui a amené certains à se demander s’il y a un drame digne de la série derrière sa décision) .

Dans le troisième épisode de cette série, une jeune comédienne désagréable explique le concept d’agents et de la série. «Ils sont là pour les moments difficiles», clame-t-elle. “Nous allons juste pour les boissons.”

Appelle mon agent! suit quatre agents qui gèrent la crise dans ces moments difficiles, tout en naviguant dans le clusterf * ck de leur propre politique de bureau. Dans la première série, le fondateur de leur agence est décédé subitement en vacances au Brésil, mettant son avenir en péril. Mais qu’est-ce qui donne à Call My Agent! le vrai panache est que chaque épisode tourne autour d’une personne célèbre de la vie réelle, généralement dans une éraflure. Les faits saillants des séries précédentes incluent l’étonnante Monica Bellucci, incapable de trouver un rendez-vous spectaculaire, et Juliette Binoche qui brouille ses mots à Cannes.

Il s’agit de la première série avec une star internationale faisant une camée – Sigourney Weaver, qui s’étouffe presque avec ses macarons à la fleur d’oranger lorsqu’elle découvre que son amour pour le film qu’elle est venue à Paris pour tourner, est un homme d’un peu plus avancé. âge qu’elle ne le souhaiterait.

Cependant, ce n’est pas une émission de télévision simple et sournoise de célébrités. Bien qu’il se moque du célèbre, il le fait avec respect, avec un esprit généreux qui n’est jamais méchant. Dominique Besnehard, qui l’a créé, a travaillé dans des agences de talents françaises pendant des décennies et le spectacle est imprégné d’amour pour les arts. Il y a une bonne dose de farce, dans la tradition française (cette série met en scène Charlotte Gainsbourg dans une situation compliquée digne d’une pièce de Molière dans laquelle elle prétend s’être cassé la jambe en glissant sur une peau de banane pour éviter de dire à un vieil ami qu’elle ne le fait pas. Je ne veux pas être dans son film).

(

Sigourney Weaver dans la série 4 de Call My Agent!

/ Christophe BRACHET – FTV / MONVOISIN PROD / MOTHER PROD)

Qu’est-ce qui rend Call My Agent! différent de la célébrité snafu sitcom extras de Ricky Gervais, ou W1A, est que tous les agents sont excellents dans leur travail. Voir leurs bureaux, au centre de Paris, a un frisson particulier en ce moment, à un moment où on a l’impression de travailler depuis si longtemps à domicile que le temps a perdu tout sens. Malgré les canapés jaunes optimistes, la vie professionnelle est difficile et l’une des choses qui donne à Call My Agent! son je ne sais quoi est que vous ne pouvez jamais prédire ce que les personnages feront ensuite.

Andréa (Camille Cottin, la star de la série, qui joue Fleabag dans la version française et était Hélène dans Killing Eve) est soumise à une tension particulière, ce qui conduit à des coups de gueule. Elle vient d’avoir un bébé avec sa petite amie Colette (Ophélia Kolb) et a du mal à naviguer dans la vie de mère qui travaille – il y a des scènes particulièrement amusantes dans la crèche de sa fille, où ils s’attendent à ce que les parents soient impliqués. Elle préfère aider les clients à résoudre leurs propres problèmes relationnels plutôt qu’à faire face aux siens. Cottin offre une performance fantastique, nuancée et crédible – et elle a perfectionné la garde-robe de travail chic et décontractée avec des tricots enviables.

(

Andréa (Camille Cottin) et sa compagne Colette (Ophélia Kolb)

/ Christophe BRACHET – FTV / MONVOISIN PROD / MOTHER PROD)

Chaque bureau a une Andréa, qui serre les dents et s’entend, et à peine moins de bureaux ont une Noémie, qui est passée du statut d’assistant et de maîtresse du patron Mathias à sa petite amie – si vous pensez que tout cela sonne stéréotypiquement français, vous avez raison , elle mange même des croissants gargantuesques au petit déjeuner. Elle porte son cœur sur sa manche alors qu’elle assume plus de responsabilités au travail et rencontre les amis de Mathias, se comparant à sa magnifique ex-femme Catherine (interprétée par Philippine Leroy-Beaulieu, ou Sylvie dans Emily à Paris). La fille de Mathias, Camille, qui souffre depuis longtemps, est restée à l’agence, aidant toujours Andréa et restant surtout calme et charmante face au chaos total.

La plupart des nouveaux écrivains ont conservé le ton de la série et les personnages. Une critique cependant est qu’il n’y en a pas assez dans cette série d’Arlette, l’aînée du bureau interprétée par Liliane Rovère, 87 ans, avec un chien de poche littéral nommé en hommage à l’acteur français Jean Gabin.

Les fins sont difficiles mais appelez mon agent! quitte alors qu’il est en avance, en suivant la règle du showbiz de toujours laisser le public en vouloir plus. Cela dit, j’espère toujours un retour.

Les quatre séries de Call My Agent! sont disponibles sur Netflix à partir du 21 janvier