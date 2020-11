Deux développeurs Apple ont reçu le feu vert pour promouvoir le port de masques avec leurs applications d’autocollants pour iOS, après avoir précédemment reçu des refus d’Apple suggérant qu’ils faisaient «des références inappropriées à la pandémie COVID-19».

Voici comment cette histoire a commencé:

A eu un rejet similaire. Nos autocollants disaient «portez un masque», «lavez-vous les mains». Nous avons été approuvés lorsque nous avons supprimé le texte mais gardé l’autocollant. pic.twitter.com/cFZABwwY8A – Mark Johnson (@markjnet) 8 novembre 2020

Comment un autocollant amical portant un masque pourrait-il être une référence inappropriée au COVID-19, en particulier lorsque Apple a son propre emoji portant un masque? Telle était la question qui me préoccupait, j’ai donc contacté Apple hier.

Ce matin, Apple a répondu que non seulement la société n’avait pas de règles sur les autocollants portant des masques, mais que ces deux exemples étaient tout à fait OK – et les deux développeurs ont depuis confirmé qu’Apple avait approuvé leurs applications.

Apple a appelé pour clarifier. Dit qu’il n’y a pas de problème, le contenu est approuvé. Cette représentation de masques et de lavage des mains dans notre application Emoji Me Animated Faces est très bien. La politique est destinée aux applications commercialisées en tant qu’applications COVID. – Mark Johnson (@markjnet) 10 novembre 2020

On ne sait pas très bien pourquoi ils ont été rejetés au départ, mais Apple dit qu’il a veillé uniquement à laisser les institutions médicales et les agences de santé officielles mentionner «COVID-19» dans leurs noms ou métadonnées d’applications (quels opportunistes pourraient essayer de faire apparaître leurs applications plus haut dans la recherche). Apple et Google ont des politiques conçues pour s’assurer que les recherches COVID-19 pointent vers des applications qui pourraient réellement vous aider à vous protéger.

Ces applications particulières sont les applications * Chef’s Kiss * et Emoji Me Animated Faces Kids, au cas où vous seriez curieux.