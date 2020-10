Apple vient de faire disparaître ses rivaux – dans son propre magasin de détail, en tout cas. Comme le rapporte Bloomberg, la société a brusquement cessé de vendre des produits audio Bose, Logitech et Sonos, y compris le populaire casque à réduction de bruit Bose qui serait presque certainement un concurrent direct des écouteurs dont Apple aurait été prêt à annoncer à plusieurs reprises. cette année.

Lorsque vous cherchez un produit comme le haut-parleur Logtech Ultimate Ears Megaboom ou ces écouteurs Bose, vous trouverez des messages comme ceux-ci à la place:

Mais le cache de Google montre que ces produits étaient en vente jusqu’à la mi-septembre, sinon plus récemment. Voici quelques exemples du 15 septembre:

À la suite de ces suppressions, la page produit «écouteurs et haut-parleurs» de l’Apple Store se compose désormais entièrement d’appareils Apple, sans aucun fabricant concurrent. Et Bloomberg rapporte que les employés d’Apple ont également été invités à retirer ces produits des rayons physiques.

Bose et Logitech ont tous deux confirmé à Bloomberg qu’Apple ne vendrait plus leurs produits audio.

Ce n’est pas la première fois que les produits Bose disparaissent de l’Apple Store, et la dernière fois a été assez brève, mais c’est un coup dur pour Bose maintenant – la société n’a plus ses propres magasins rivaux dans les centres commerciaux du monde entier, donc il comptait au moins en partie sur les magasins Apple pour remplir ce rôle. Logitech vend toujours toutes sortes d’autres accessoires dans l’Apple Store, y compris des claviers et des appareils photo, mais Bose et Sonos n’ont pas d’autres catégories à offrir.

Jusqu’à présent, Apple semblait plutôt heureux de proposer des accessoires concurrents dans ses magasins et de laisser le meilleur produit gagner. Je me demande ce qui a changé?

On s’attend généralement à ce qu’Apple organise un événement matériel plus tard ce mois-ci, et des rumeurs suggèrent que cela pourrait se produire le 13 octobre.