Apple développe des versions remaniées de ses véritables écouteurs sans fil AirPods et AirPods Pro, rapporte Bloomberg, dont le premier pourrait être annoncé dès l’année prochaine. Les deux présenteront de nouveaux designs, ainsi que des puces sans fil améliorées. Bloomberg note également que les écouteurs supra-auriculaires d’Apple sont toujours en développement et que la société a discuté en interne de son intention d’introduire un troisième haut-parleur HomePod entre le HomePod à 299 $ et le HomePod mini à 99 $ récemment annoncé.

Selon le rapport, les AirPods Pro de deuxième génération d’Apple pourraient abandonner la tige qui caractérise la conception des AirPod depuis leur introduction en 2016. Ils présenteraient toujours une suppression du bruit, mais avec un design plus similaire à celui comme les Galaxy Buds Plus de Samsung ou les Pixel Buds de Google. Tout installer dans un logement plus petit a été un défi pour l’entreprise, rapporte Bloomberg, ce qui signifie que cette conception pourrait changer.

Les nouveaux AirPods pourraient avoir des embouts auriculaires de style professionnel

Les AirPods d’entrée de gamme, quant à eux, adopteraient des éléments de la conception des AirPods Pro, avec une tige plus courte et des embouts remplaçables. Une meilleure autonomie de la batterie serait également en route. Les écouteurs de troisième génération, qui suivent le modèle de deuxième génération à partir de mars 2019, pourraient être annoncés dès le premier semestre de l’année prochaine, note Bloomberg.

Parallèlement aux nouveaux véritables écouteurs sans fil, Bloomberg affirme que les écouteurs intra-auriculaires d’Apple sont toujours en développement. La conception aurait changé pour réduire le côté des pavés tactiles externes, ainsi que la quantité de pièces échangeables dont il dispose (les coussinets d’oreille remplaçables peuvent rester, mais pas le bandeau). Les écouteurs devaient entrer en production il y a quelques semaines, mais cela a dû être repoussé en raison d’un problème avec le serre-tête trop serré.

Enfin, Bloomberg rapporte également qu’Apple a discuté en interne de l’ajout d’un troisième haut-parleur HomePod à sa gamme. Cependant, on pense que le développement en est à ses débuts et que le haut-parleur peut ne pas finir par être libéré.

Près d’un an après le lancement des AirPods Pro, et un an et demi après les AirPods de deuxième génération, il est logique qu’Apple prévoie des modèles améliorés. Les nouveaux AirPods semblent hériter de certains des avantages de conception des Pros, tandis qu’une conception plus compacte pour les AirPods Pro devrait les permettre de mieux fonctionner dans plus de situations.