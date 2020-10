Si vous achetez un iPhone à l’avenir, vous n’obtiendrez pas une brique de chargement ou des écouteurs inclus. Apple dit que les raisons sont environnementales. Donner moins d’accessoires «gratuits» avec chaque téléphone signifie utiliser moins de matériaux, affirme la société, et permet également de fabriquer des boîtes plus petites qui peuvent être expédiées plus efficacement. Donc, à l’avenir, ces boîtes viendront simplement avec un téléphone et un câble Lightning vers USB-C.

Je pense que l’approche d’Apple est généralement une bonne chose, mais elle aurait dû aller plus loin en abandonnant complètement son port Lightning propriétaire et en adoptant pleinement l’USB-C. Tout de suite, ce câble Lightning vers USB-C se transformerait en un câble USB-C vers USB-C beaucoup plus utile qui pourrait charger pratiquement tous vos appareils électroniques. Ou mieux encore, Apple pourrait supprimer complètement le câble et expédier simplement le téléphone lui-même, éliminant ainsi encore plus de gaspillage.

C’est un changement relativement petit pour chaque personne qui achète un iPhone, mais c’est énorme si l’on considère le fait qu’Apple a expédié près de 200 millions d’iPhone au cours de l’année écoulée, selon IDC. Les chargeurs peuvent représenter une proportion relativement faible du total des déchets électroniques, comme le note Wired, mais à l’échelle mondiale, cela représente encore des dizaines de milliers de tonnes métriques par an. Et comme le montre l’absence de prises casque sur les smartphones phares de 2020, les décisions d’Apple ont également une énorme influence sur le reste de l’industrie.

Apple fait valoir qu’aucune brique de charge ne permet un emballage plus petit et plus efficace. Image: Apple

USB-C devient déjà la norme

Je serai le premier à admettre que l’USB-C n’est pas un standard parfait. Son schéma de dénomination a été un gâchis (la norme USB actuelle s’appelle USB 3.2 Gen 2×2 pour chrissake), et il y a tellement de mauvais câbles USB-C dans la nature que certaines personnes se sont donné pour mission d’éliminer les pires d’entre eux. . Pour reprendre une phrase célèbre, l’USB-C est le pire standard de connexion … sauf pour tous les autres. Mais c’est aussi le meilleur jamais créé.

USB-C est le pire standard de connexion, à part tous les autres

En 2020, l’USB-C est à peu près aussi universel que les normes de connexion filaire viennent. Il est utilisé par les écouteurs supra-auriculaires, les vrais écouteurs sans fil, les casques VR, les tablettes (y compris certains d’Apple), les ordinateurs portables (y compris tous les Apple) et les accessoires pour ordinateurs portables. Il est utilisé par les consoles de jeux comme la Nintendo Switch, et il sera utilisé à la fois avec les contrôleurs PS5 et Xbox Series X lorsque ces consoles seront livrées le mois prochain. Les batteries USB-C deviennent monnaie courante et les chargeurs deviennent minuscules et extrêmement performants – avec jusqu’à 100 watts, une batterie puissante ou un chargeur de la taille d’un jeu de cartes à jouer peuvent parfois alimenter un ordinateur portable, une tablette et un téléphone à la fois.

Non seulement l’USB-C est utilisé presque partout, mais il est également difficile de nommer quelque chose que Lightning fait mieux. Le blogueur Apple de longue date, John Gruber, a fait valoir dans le passé qu’il s’agissait d’un portage plus élégant et légèrement plus fin qui… bien sûr, peut-être? Mais est-ce une raison suffisante pour maintenir le statu quo si Apple se soucie autant de l’environnement qu’il le prétend?

Vous avez probablement déjà un chargeur USB-C

L’argument principal d’Apple pour sortir le chargeur de la boîte est qu’il évite d’empiler des accessoires que beaucoup de gens possèdent déjà. Lors de sa présentation, Apple a estimé qu’il y avait 2 milliards de ses adaptateurs secteur dans le monde, et des «milliards» de chargeurs tiers.

Mais mettons cela en perspective. Selon IDC, Apple ne détenait que 13,9% du marché mondial des smartphones en 2019, expédiant près de 200 millions de téléphones l’année dernière. Pendant ce temps, le reste de l’industrie combiné a expédié plus d’un milliard de téléphones en une seule année, et la plupart de ces appareils utilisaient l’USB-C. C’est beaucoup de gens qui ont déjà tout ce dont ils ont besoin pour charger un hypothétique iPhone USB-C, y compris des briques de chargement et des câbles USB-C. Et cela n’inclut pas toutes les personnes qui ont acheté d’autres appareils USB-C comme des écouteurs, des ordinateurs portables et des tablettes, y compris les appareils MacBook et iPad Pro récents.

Le Fairphone 3 Plus est livré sans brique ni câble de chargement du tout

Tout cela signifie que si vous le souhaitez vraiment, vous pouvez absolument vendre un smartphone USB-C sans aucun accessoire de charge. C’est ce que fait le fabricant de smartphones éthiques Fairphone. À l’intérieur de la boîte de son téléphone le plus récent, le Fairphone 3 Plus, vous ne trouverez aucun casque, aucun câble de chargement USB-C et aucune brique de chargement USB-C. Au lieu de cela, il y a un petit tournevis, de sorte que le moment venu, vous serez théoriquement en mesure de réparer le téléphone par vous-même plutôt que d’avoir à le jeter.

Une maison de transition un peu bizarre

Il y a de sérieuses questions à se poser sur l’impact positif du plan existant d’Apple sur l’environnement. Une grande partie du discours d’Apple est qu’il existe déjà des milliards d’adaptateurs secteur, mais il est probable qu’une grande partie d’entre eux utilisent la norme USB-A, qui est incompatible avec le câble Lightning vers USB-C qu’Apple emballe désormais dans le box pour des vitesses de charge plus rapides. Apple n’a commencé à mettre des adaptateurs secteur USB-C dans la boîte que l’année dernière, et même alors, il était limité aux modèles Pro, ce qui signifie que la grande majorité des iPhones vendus étaient livrés avec une brique USB-A.

Les briques de chargement USB-C n’ont commencé à être fournies qu’avec l’iPhone 11 Pro de l’année dernière. Photo par Vjeran Pavic / The Verge

Je ne dis pas qu’il n’y aura pas d’impact environnemental. Avec l’iPhone 12, de nombreuses personnes pourront toujours réutiliser leurs câbles de charge USB-A vers Lightning existants et leurs briques d’alimentation USB-A, quel que soit le nouveau câble fourni dans la boîte. Mais alors quel est l’intérêt de ce câble Lightning vers USB-C, en particulier si vous finissez par passer aux chargeurs sans fil MagSafe d’Apple à la place? S’il s’agissait d’un câble USB-C vers USB-C, vous pourriez au moins l’utiliser avec d’autres gadgets. Apple pourrait avoir un impact environnemental beaucoup plus important à long terme en éliminant entièrement son port Lightning propriétaire.

L’argument d’Apple

Nous savons déjà ce que pense Apple du passage potentiel aux connecteurs USB-C, car il a publié une déclaration sur ce sujet plus tôt cette année. La déclaration est venue en réponse aux efforts de l’UE pour mandater un chargeur commun pour tous les smartphones, et Apple a fait valoir qu’un passage à l’USB-C serait en fait pire pour l’environnement dans son ensemble, en rendant obsolètes des centaines de millions d’accessoires Lightning. Voici la partie pertinente de la déclaration publiée en janvier (italiques ajoutés):

«Plus d’un milliard d’appareils Apple ont été livrés à l’aide d’un connecteur Lightning, en plus de tout un écosystème de fabricants d’accessoires et d’appareils qui utilisent Lightning pour servir nos clients collectifs. La législation aurait un impact négatif direct en perturbant les centaines de millions d’appareils et d’accessoires actifs utilisés par nos clients européens et encore plus de clients Apple dans le monde, créant un volume sans précédent de déchets électroniques et gênent grandement les utilisateurs. »

Il existe absolument de nombreux accessoires Lightning. Mais l’argument sonne creux étant donné la propre histoire d’Apple consistant à éviter tous ces docks iPod 30 broches et les premiers périphériques iPhone lorsqu’il est passé à Lightning en 2012. Au lieu de les envoyer directement à la décharge, Apple et d’autres ont vendu des adaptateurs 30 broches à Lightning à prolonger l’utilité de ces accessoires hérités pendant des années. Apple et ses partenaires peuvent désormais faire de même pour préserver tous ces appareils Lightning. Oui, cela créerait une surabondance ponctuelle d’adaptateurs qui finiraient par se retrouver dans des décharges, mais c’est le prix à court terme à payer pour les avantages à long terme de la convergence.

Même douleur, plus de gain

En tant que personne qui a tout un tiroir rempli d’adaptateurs secteur de rechange que je n’utilise jamais, je suis sensible à ce qu’Apple essaie de réaliser avec l’iPhone 12. Donner des accessoires en double avec chaque nouveau téléphone n’est vraiment pas durable si nous voulons essayer et réduire les 53,6 millions de tonnes métriques de déchets électroniques que nous avons jetés l’an dernier.

L’iPhone 11 aurait dû être le dernier avec Lightning

Mais j’ai aussi une certaine sympathie pour ceux qui disent qu’Apple est en train de réduire ses clients avec ce déménagement. Lorsqu’un téléphone coûte des centaines d’euros, il est difficile de ne pas se sentir un peu trompé par un boîtier plus petit avec moins d’accessoires, surtout si les autres sont encore à moitié propriétaires.

En utilisant l’environnement pour justifier la suppression des accessoires de chargement inutiles pour iPhone, Apple s’est maintenant plaquée dans un coin. Si ses préoccupations environnementales sont suffisamment importantes pour influencer ce qui est inclus dans un nouveau téléphone, elles devraient également être suffisamment importantes pour influencer directement sa conception.

L’année dernière, mon collègue Dieter a soutenu que l’iPhone 11 aurait dû être le dernier avec Lightning. Il a toujours raison.