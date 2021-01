Le développeur d’Amphetamine, une application qui empêche les Mac de passer en mode veille, dit qu’Apple lui a dit qu’elle enfreignait les directives de l’App Store, même si elle était dans l’App Store depuis 2014 et n’avait rien à voir avec la consommation de drogue. Peu de temps après que The Verge ait contacté Apple pour obtenir des commentaires samedi, la société a annulé sa décision et l’application pourra rester à jour avec son nom et son logo actuels.

William C. Gustafson a déclaré dans des publications du 1er janvier sur Reddit et Github qu’Apple l’avait informé qu’il avait deux semaines pour «supprimer toutes les références au mot« amphétamine »et retirer la pilule de l’icône.» S’il ne le faisait pas, a écrit Gustafson, Apple a déclaré qu’il supprimerait l’application de l’App Store le 12 janvier. Le logo présente une image de dessin animé d’une pilule.

Gustafson a déclaré à The Verge qu’il avait reçu un appel samedi d’Apple accordant son appel – mais il n’avait pas d’informations sur la façon dont l’application avait été signalée au départ. «J’ai spécifiquement demandé à Apple au téléphone si cela résultait de plaintes de clients et la réponse d’Apple a été« Je ne pense pas »», a-t-il déclaré. «J’ai trouvé étrange que ce problème vienne de nulle part. Je n’étais pas en train d’essayer de mettre à jour Amphetamine ou quoi que ce soit. Je suis juste assis à la maison avec mes enfants profitant de nos vacances et j’ai reçu l’e-mail de violation / rejet d’Apple. »

Je viens de passer un appel avec @Apple. Appel accepté et Amphetamine restera sur le @AppStore. Merci à tous pour vos commentaires, opinions et actions. Nous ne sommes peut-être pas tous d’accord, mais je suis heureux que nous ayons tous encore la liberté de nous exprimer aujourd’hui. ❤️ pic.twitter.com/PV7eB9aUfn – William C. Gustafson (@ x74353) 2 janvier 2021

Gustafson dit qu’Apple l’a contacté le 29 décembre et lui a dit que l’amphétamine «semble promouvoir une utilisation inappropriée de substances contrôlées. Plus précisément, le nom et l’icône de votre application incluent des références à des substances contrôlées et à des pilules. “

L’application gratuite macOS a été téléchargée plus de 432000 fois, avec une note de 4,8, a déclaré Gustafson, notant qu’Apple avait même présenté Amphetamine dans une histoire du Mac App Store. Il a déclaré avoir eu de nombreuses interactions avec les employés d’Apple pour les mises à jour de l’application depuis son lancement, sans que personne ne s’oppose au nom ou au logo jusqu’à présent.

La directive spécifique de l’App Store que Gustafson a été accusé de violer est celle-ci, qui stipule que «les applications qui encouragent la consommation de tabac ou de produits de vapotage, de drogues illégales ou de quantités excessives d’alcool ne sont pas autorisées sur l’App Store. Les applications qui encouragent les mineurs à consommer l’une de ces substances seront rejetées. Il est interdit de faciliter la vente de marijuana, de tabac ou de substances contrôlées (sauf pour les pharmacies agréées). “

Gustafson dit qu’Amphetamine ne fait rien de tout cela, et a déclaré que changer le nom de l’application aurait détruit la reconnaissance de sa marque et aurait potentiellement rendu plus difficile pour les utilisateurs de trouver les futures mises à jour.

Gustafson a d’abord déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que son appel soit couronné de succès, et en effet, Apple se conforme généralement assez étroitement aux règles de l’App Store dans la plupart des cas. La société a été confrontée à la répression des développeurs sur plusieurs fronts au cours des derniers mois, de grandes entreprises du secteur telles que Spotify, Tile et Epic Games formant un groupe appelé Coalition for App Fairness. Il dit que les règles d’Apple créent un terrain de jeu inégal dans ses App Store.

Le co-fondateur de Basecamp, David Heinemeier Hansson, s’est battu avec Apple l’été dernier sur la conception de l’application mobile du client de messagerie de son entreprise, Hey. Et Epic Games a déposé une plainte contre Apple en août après que la version iOS de son jeu Battle Royale Fortnite ait été retirée de l’App Store. Epic avait implémenté son propre système de traitement des paiements dans la version iOS de Fortnite, ce qui va à l’encontre des règles de l’App Store.

Apple n’a pas immédiatement commenté samedi.