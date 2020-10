Quiconque achète un nouvel iPhone, iPad, Mac, iPod touch ou Apple TV après le 22 octobre obtient un essai gratuit de trois mois d’Apple Arcade, a annoncé Apple. Le service d’abonnement aux jeux d’Apple coûte normalement 4,99 $ par mois et vous donne accès à plus de 100 jeux téléchargeables sans publicité ni achats en jeu.

Apple a longtemps utilisé de longues périodes d’essai gratuit pour annoncer ses services d’abonnement. Lorsqu’il a lancé Apple TV Plus l’année dernière, il a offert aux clients une année entière de service gratuit avec l’achat d’un appareil éligible, et a récemment prolongé ces essais jusqu’à trois mois. Trois mois est également la période d’essai standard pour Apple Music. Jusqu’à présent, cependant, Apple n’a proposé qu’un essai gratuit d’un mois d’Apple Arcade avec de nouvelles inscriptions.

Apple Arcade coûte normalement 4,99 $ par mois

L’essai Apple TV Plus d’un an de la société se poursuit également cette année, dit Apple, bien que . note que vous ne pouvez pas réclamer à nouveau l’essai Apple TV Plus si vous l’avez déjà réclamé l’année dernière. Les deux essais doivent être réclamés dans les trois mois suivant l’activation d’un appareil éligible, et un seul essai Apple Arcade peut être réclamé par groupe de partage familial. Cependant, chaque groupe familial vous permet de partager un essai avec jusqu’à cinq personnes. Dans les deux cas, l’abonnement de 4,99 $ par mois s’active automatiquement à la fin de la période d’essai.

Plus tard cette année, Apple commencera à proposer un nouvel ensemble de services d’abonnement appelé Apple One. Cela comprendra les abonnements à Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple News Plus et le stockage iCloud dans des forfaits allant de 14,95 $ à 29,95 $ par mois.