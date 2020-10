Apple poursuit l’ancien partenaire de recyclage GEEP Canada – qui fait maintenant partie de Quantum Lifecycle Partners – pour avoir prétendument volé et revendu au moins 103 845 iPhones, iPads et montres qu’il avait été embauché pour démonter. «Au moins 11 766 livres d’appareils Apple ont quitté les locaux de GEEP sans être détruits – un fait que GEEP lui-même a confirmé», lit-on dans une partie de la plainte d’Apple, comme le rapporte The Logic (via AppleInsider).

Apple a envoyé à l’entreprise de recyclage plus de 500000 iPhones, iPads et Apple Watches entre janvier 2015 et décembre 2017, selon le rapport de The Logic. Lors d’un audit, Apple a découvert que 18% de ces appareils accédaient toujours à Internet via des réseaux cellulaires. Ces 18% ne comptent pas les appareils Apple sans radio cellulaire, il est donc possible qu’un pourcentage encore plus élevé de gadgets aient été revendus.

Apple cherche à obtenir au moins 31 millions de dollars canadiens (environ 22,7 millions de dollars américains) de son ancien partenaire. L’entreprise de recyclage nie tout acte répréhensible, mais elle ne nie pas qu’il y a eu un vol – elle aurait intenté une action en justice, affirmant que trois employés avaient volé les appareils pour leur propre compte. Apple n’est pas d’accord, affirmant que ces employés étaient en fait des cadres supérieurs de l’entreprise de recyclage, selon The Logic.

Le robot de recyclage d’Apple, Daisy, peut démonter neuf modèles d’iPhone différents pour récupérer des matériaux précieux. Image: Salle de presse Apple

L’année dernière, les humains ont laissé derrière eux une quantité record de déchets électroniques, soit 53,6 millions de tonnes métriques de téléphones, d’ordinateurs, d’appareils et d’autres gadgets jetés. À l’instar d’autres entreprises technologiques, Apple a tenté d’améliorer ses pratiques environnementales, notamment en déplaçant le recyclage en interne avec ses propres robots de démontage Daisy et Dave, conçus pour récupérer des composants iPhone que les recycleurs traditionnels ne peuvent pas.

Cependant, l’entreprise compte toujours sur d’autres partenaires pour récupérer les matériaux précieux des appareils usagés, et de 2015 à 2018 GEEP Canada était l’un d’entre eux. Cependant, la remise à neuf et la revente d’appareils faisaient également partie des activités de GEEP: alors que l’entreprise offrait plusieurs services de gestion des déchets électroniques pendant cette période, elle a également déclaré explicitement sur son site Web que sa mission était «d’encourager la réutilisation chaque fois que possible».

“Les produits envoyés au recyclage ne sont plus adéquats pour être vendus aux consommateurs”

Mais du point de vue d’Apple, revendre ces appareils n’aurait pas été acceptable. Ce n’est pas parce que les produits ont pu être revendus sur le marché gris qu’ils répondaient aux normes de qualité ou de sécurité d’Apple. «Les produits envoyés au recyclage ne sont plus adéquats pour être vendus aux consommateurs et s’ils sont reconstruits avec des pièces de contrefaçon, ils pourraient causer de graves problèmes de sécurité, y compris des défauts électriques ou de batterie», explique la société à The Verge.

Apple a déposé la plainte en janvier 2020, mais on est au courant des vols depuis qu’ils ont été découverts entre 2017 et 2018. Apple n’a plus travaillé avec GEEP Canada depuis.

En 2019, nous avons publié un rapport sur la manière dont un enfant d’affiche des entreprises de recyclage, Total Reclaim, a annoncé ses pratiques éthiques tout en expédiant des déchets dangereux à l’étranger sans respecter les réglementations.