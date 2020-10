Après des mois de rumeurs, Apple a annoncé hier qu’il retirerait les écouteurs EarPod filaires et les chargeurs muraux des boîtiers iPhone. Le seul accessoire que vous obtenez dans la boîte est un câble USB-C vers Lightning. Apple positionne cela comme une initiative respectueuse de l’environnement qui réduira les émissions de carbone et permettra à l’entreprise d’expédier plus d’appareils sur une seule palette. Mais si vous aviez fini par compter sur l’achat d’une nouvelle paire d’écouteurs et d’un chargeur mural lorsque vous avez acheté un nouvel iPhone, ceux-ci ne sont désormais disponibles que sous forme d’achats séparés.

Heureusement, Apple a rendu ces accessoires un peu moins chers qu’ils ne l’étaient auparavant. Un ensemble d’EarPods avec un connecteur Lightning coûte désormais 19 USD, soit une réduction de 10 USD par rapport à leur prix précédent. Et Apple a également lancé un nouvel adaptateur secteur de 20 watts à 19 $, abandonnant l’ancien chargeur de 18 watts qui coûtait 29 $. Si vous choisissez d’acheter les deux, cela signifie toujours que vous payez 38 $ de plus en plus de ce que vous payez déjà pour votre iPhone 12.

La décision d’Apple de retirer les écouteurs et le chargeur mural n’est pas totalement inattendue, car la société a également choisi de ne pas intégrer d’adaptateur secteur avec la gamme Apple Watch de cette année. Et ce n’est pas seulement la gamme d’iPhone 12 qui n’aura ni casque ni chargeur – les listes d’Apple pour l’iPhone 11, l’iPhone XR et l’iPhone SE indiquent que ces téléphones ne sont également livrés qu’avec un câble USB-C vers Lightning. Donc, si vous optez pour l’un de ces téléphones plus anciens au lieu de l’iPhone 12, gardez à l’esprit que vous devrez avoir vos propres écouteurs ou adaptateur secteur ou être prêt à les acheter séparément.