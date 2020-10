Une application qui offrait un moyen simple de faire fonctionner le service de jeu cloud Stadia de Google sur iOS est en cours de suppression de l’App Store, a déclaré son développeur. Le créateur du stade Zachary Knox a annoncé la nouvelle sur le serveur Discord de l’application. “J’ai de mauvaises nouvelles”, a écrit Knox, “Mais avant d’en arriver là: si vous voulez utiliser la version App Store de Stadium, téléchargez-la maintenant.”

Alors que les services de jeux en nuage tels que Stadia, xCloud et GeForce Now ne sont pas officiellement disponibles sur iOS en raison des règles d’Apple, Stadium a proposé une solution de contournement en diffusant les jeux de Stadia via un navigateur Web. Ceci est théoriquement autorisé, puisque les politiques d’Apple stipulent spécifiquement que les développeurs peuvent utiliser «les applications Internet et de navigateur Web ouvertes» pour atteindre les utilisateurs en dehors de l’App Store. Cependant, il semble qu’Apple ne soit pas satisfait des spécificités de la mise en œuvre de Stadium.

Apple s’est opposé à Knox “étendant WebKit avec des API natives”

Plus précisément, Knox dit qu’Apple s’oppose à la façon dont son application «étend WebKit avec des API natives pour se connecter avec Bluetooth». C’est ce qui a permis à l’application de connecter des contrôleurs Bluetooth à Stadia. La décision d’Apple semble faire référence à la section 4.7 des directives de l’App Store d’Apple, qui régit les jeux en ligne sur la plate-forme.

Malgré le revers, Knox dit qu’il n’est pas en colère contre Apple. «Bien que je sois manifestement déçu par cela, je n’en veux pas à Apple pour cette décision», a écrit le développeur sur Reddit, «Ils ne voulaient pas que leurs frameworks natifs et WebKit interagissent comme je les faisais fonctionner.» Knox dit que son application a été téléchargée près de 15000 fois alors qu’elle était disponible sur l’App Store, et quiconque a déjà téléchargé l’application pourra continuer à y accéder après la suppression de sa liste.

Bien que Stadium disparaisse bientôt de l’App Store, le principe d’utiliser une application web pour proposer le streaming de jeux sur iOS ne va nulle part. C’est l’approche qu’Amazon utilise pour son propre service de jeu cloud Luna. Il semble que c’est également la voie que Google devra emprunter s’il veut officiellement obtenir Stadia sur iOS. Pour le moment, Stadia n’est pas disponible sur l’iPhone dans sa forme actuelle malgré un récent changement de règle de l’App Store.