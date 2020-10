Apple prolonge la période gratuite des abonnés Apple TV Plus jusqu’en février 2021, a confirmé Apple à The Verge. TechCrunch a d’abord rapporté l’histoire.

La période d’essai gratuite qui accompagnait l’achat d’un nouveau produit Apple l’année dernière devait expirer pour de nombreux clients le 1er novembre – le premier anniversaire du lancement d’Apple TV Plus. Au lieu de cela, Apple l’étendra désormais jusqu’à la fin du mois de janvier 2021. TechCrunch rapporte également que si les clients «se sont inscrits à des abonnements annuels sans acheter de nouvel appareil au cours de cette même période, ils seront également gratuits jusqu’en février 2021». Les personnes qui s’inscrivent pour un nouvel abonnement avant novembre 2020 “obtiendront un crédit de 4,99 $ par mois” jusqu’en février, ajoute le site.

C’est une décision intelligente pour Apple. Le streamer a débuté avec un lancement difficile, Bloomberg rapportant qu’en février 2020, Apple TV Plus avait accumulé plus de 10 millions d’abonnés, mais seulement environ la moitié de ces abonnés utilisaient réellement le service. On ne sait pas non plus combien étaient des abonnés payants et combien utilisaient le service dans le cadre du plan gratuit. A titre de comparaison, Disney Plus a atteint 10 millions d’abonnés dans les premières 24 heures suivant son lancement.

Depuis lors, cependant, Apple a ajouté au service un certain nombre d’émissions et de films qui ont été salués par la critique. L’une des émissions les plus récentes d’Apple TV Plus, Ted Lasso, a reçu des critiques majoritairement positives, par exemple. L’émission aurait déjà été renouvelée pour une deuxième saison. L’annonce intervient également alors qu’Apple confirmait une date de première pour la deuxième saison de Dickinson: le 8 janvier.

Alors que les gens continuent d’être bloqués chez eux à cause de la pandémie et qu’ils recherchent toute forme de nouveau divertissement, les services de streaming comme Netflix, Disney Plus, HBO Max, Peacock et Apple TV Plus reçoivent tous plus d’attention. Offrir une période d’essai gratuite plus longue pourrait encourager davantage de personnes à s’inscrire et à utiliser réellement le service.