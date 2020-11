En dehors des dirigeants Apple enthousiastes, personne ne pensait beaucoup à Apple TV Plus. Même avec 6 milliards de dollars alloués au contenu et une liste de talents comprenant JJ ​​Abrams, Reese Witherspoon et Oprah Winfrey, peu de choses sur Apple TV Plus ont brillé au lancement. À l’exception de The Morning Show, Apple TV Plus a à peine réussi à entrer dans la conversation, tandis que d’autres nouveaux entrants comme Disney Plus ont grimpé en flèche.

Mais le streaming n’est pas un sprint; c’est un marathon. L’anniversaire d’Apple TV Plus arrive avec la plate-forme qui s’améliore chaque mois, mais ce n’est toujours pas là où Apple en a besoin.

Il est impossible d’ignorer le fléau le plus évident auquel Apple TV Plus est confronté: il n’y a pas de catalogue arrière pour garder les gens autour une fois qu’ils ont fini de regarder les 31 séries télévisées et les poignées de films actuellement sur la plate-forme. À titre de comparaison, Apple TV Plus a 400 fois moins de films que Netflix, et très peu de ces films sur Apple TV Plus sont des programmes incontournables. The Morning Show, Ted Lasso et Mythic Quest sont quelques exceptions, mais cela ne suffit guère pour demander aux gens de dépenser 5 $ par mois – et Apple ne l’a donc pas fait, donnant à la majorité de ses abonnés la possibilité de diffuser en continu au cours des 12 derniers mois. gratuitement.

C’est un problème dont même Apple est parfaitement conscient. La société a prolongé sa période d’essai gratuite de trois mois supplémentaires, donnant à ceux qui se sont inscrits en novembre dernier lorsque Apple TV Plus a fait ses débuts jusqu’à la fin du mois de janvier. Apple TV Plus est également «le seul service qui tire la majorité de ses abonnés de promotions», selon l’analyste Michael Nathanson. Pire encore, 29% des abonnés Apple TV Plus n’ont aucun plan de renouvellement une fois qu’ils doivent dépenser 5 $. Apple TV Plus fait face à l’un des pourcentages de désabonnement les plus importants (17%) parmi tous les principaux streamers, selon un sondage de HarrisX. Nathanson a écrit que son équipe reste préoccupée par Apple TV Plus, ajoutant que le streamer «risque de perdre son élan s’il n’est pas en mesure d’attirer des renouvellements avec un contenu original passionnant dans les mois à venir».

Comme d’autres entreprises, Apple n’est pas à l’abri des problèmes causés par la pandémie. La production de films et de séries a été contrainte d’arrêter. Alors qu’Apple a pu acheter des films à des studios cherchant à générer des revenus, Apple TV Plus n’est pas devenu la plate-forme de streaming incontournable. À six mois d’Apple TV Plus, en plein milieu de la pandémie, la plupart des analystes sont repartis avec la même note: les choses ne semblaient pas parfaites pour Apple. Le magnat des médias Barry Diller a déclaré à Dylan Byers de NBC qu’Apple “n’est toujours pas dedans avec les deux pieds.”

Un an plus tard, je dirais qu’Apple y participe, mais le travail de l’entreprise ne fait que commencer. Le rôle d’Apple TV Plus devient de plus en plus clair en tant que moteur pour aider à vendre le nouvel ensemble Apple One de la société, en rassemblant des services tels que Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, etc. en un seul plan. Apple TV Plus n’a pas besoin d’être Netflix pour aider Apple à atteindre son objectif principal de créer un écosystème de services suffisamment alléchant pour que les gens puissent payer pour un forfait et se retrouver enfermés dans l’univers d’Apple. Voir: Amazon. Cependant, il doit réellement attirer les gens.

Apple ne vend plus autant d’iPhones ou d’appareils qu’auparavant; La création d’un écosystème basé sur les services qui génère des revenus chaque mois est l’endroit où Apple verse ses investissements. Au dernier trimestre, Apple a déclaré un chiffre d’affaires record de 13,3 milliards de dollars de sa division de services, près de 2 milliards de dollars de plus que l’année précédente. Le PDG Tim Cook n’a pas non plus hésité à souligner l’importance de la division des services d’Apple. La société a commencé à se concentrer sur les logiciels en 2015 après le ralentissement de la croissance de l’iPhone, et depuis lors, les services ont prospéré.

Cook et son entreprise ont l’attention des investisseurs avec le pivot. Ils ont aussi la curiosité des consommateurs. Ce dont ils ont encore besoin, c’est de l’argent des gens. Pour qu’Apple TV Plus soit une option, même dans le cadre d’un ensemble qui attire les gens, Apple TV Plus doit réellement offrir quelque chose qui vaut la peine d’être acheté. Ce n’est actuellement pas le cas (d’où l’essai gratuit prolongé), mais il y arrive lentement. Des émissions comme Ted Lasso, qui a été renouvelée pour une troisième saison avant même sa deuxième première, aident.

Alors, Apple TV Plus est-il un raté complet?

Apple a également commencé à modifier légèrement sa stratégie, en reprenant les indications qu’il souhaite redémarrer ou continuer – et avec lui, toutes leurs bibliothèques. Les originaux ne suffisent pas. Apple a besoin d’un catalogue de titres pour garder les gens en streaming. Comme le PDG d’AT & T, John Stankey, l’a déclaré à propos de HBO Max lors du récent appel de résultats de son entreprise, ce sont des titres originaux qui mènent à l’acquisition de clients, mais des bibliothèques solides qui les maintiendront en streaming.

Alors, Apple TV Plus est-il un raté complet? Il n’a certainement pas vu le succès de Disney Plus, mais Apple n’a pas besoin du plus grand service de streaming au monde. Il a juste besoin d’avoir suffisamment de nouveau contenu, de manière cohérente, pour que les gens se sentent bien en dépensant 5 $ par mois – ou, comme Apple le préférerait probablement, en achetant un forfait. Il est normal que la première année d’Apple TV Plus ait été principalement gratuite, ce qui a donné aux passants curieux l’occasion de voir si Apple pouvait réussir. C’était aussi une période d’essai pour Apple.

Le plus grand avantage d’Apple est, eh bien, c’est Apple. La société vaut plus de 2 billions de dollars et repose sur une somme d’argent ridicule. Cependant, cela ne se traduit pas toujours par le meilleur environnement pour les créations. Amazon a des ressources illimitées et a lutté avec ses propres ambitions de jeu, par exemple. Mais Apple pourrait financer TV Plus en tant que projet parallèle amusant qui permet à Cook de s’asseoir avec des célébrités aux Oscars et de ne jamais s’inquiéter d’aller dans le rouge. Le capital permet à Apple d’investir en permanence dans des projets sans se soucier de savoir si Apple TV Plus atteindra un jour le seuil de rentabilité.

De plus, Cook et son équipe ont clairement indiqué qu’il était de la plus haute importance de développer ses offres de services et de générer des dizaines de milliards de dollars de revenus chaque année grâce à des applications qui incitent les gens à revenir. Comme Diller l’a dit à NBC, Apple a provisoirement plongé dans le jeu en novembre dernier. Il a tout le pouvoir, l’influence et les capacités pour devenir une force culturelle, mais les dirigeants n’ont pas encore poussé le canon dans les profondeurs. Le moment est venu de respirer profondément et de plonger.