Apple TV + subit le plus gros des réactions négatives sur Internet suite à l’acquisition de toutes les offres spéciales de vacances Charlie Brown. Chaque année, les fans des films de dessins animés classiques ont hâte de les regarder à la télévision, comme cela se fait traditionnellement depuis de nombreuses années. Maintenant, cependant, les fans devront s’inscrire à Apple TV + s’ils veulent regarder les spéciaux.

Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un “partenariat élargi” qu’Apple a avec WildBrain, “Peanuts Worldwide” et Lee Mendelson Film Productions. Ce sont les sociétés qui détiennent les droits de propriété intellectuelle sur les dessins animés, les histoires et les personnages de Peanuts. Le service de diffusion en continu avait déjà a conclu un accord pour produire du nouveau contenu Peanuts, il n’est donc pas surprenant qu’ils aient également contracté les droits des offres spéciales des fêtes. Pourtant, les fans du gang Peanuts sont très contrariés, car ils estiment que forcer les gens à s’abonner à un nouveau service de streaming pour profiter des offres spéciales est injuste. Faites défiler vers le bas pour lire ce qu’ils disent en ligne.

Je suis sûr que vous savez que “gratuit, mais en streaming” n’est pas gratuit pour les personnes qui peuvent simplement s’offrir une télévision, mais pas le câble. Apple a-t-il vraiment besoin de cet argent? Y a-t-il des parties impliquées? – David Flores 🇵🇷 (@dfloresbx) 20 octobre 2020

Notamment, Apple TV + rend toutes les promotions gratuites pour une durée limitée. Après une période déterminée, ils ne seront disponibles que pour les abonnés.

@Snoopy Remettez-le sur le réseau TV à sa place. Tout le monde ne veut pas s’inscrire à votre service de streaming pour le regarder. – Michael Eshom (@oldiesmann) 20 octobre 2020

C’est la Grande Citrouille, Charlie Brown sera gratuit du 30 octobre au 1er novembre. C’est trois jours que les fans devront diffuser le spécial d’Halloween familial.

Je ne serai plus associé à AppleTV pour eux, ils ont ruiné la tradition pour nous – ChrisTheDaiyVloger (@ChrisTheDaiy) 21 octobre 2020

Un Thanksgiving Charlie Brown sera gratuit du 25 novembre au 27 novembre. Cependant, il sera disponible pour les abonnés tôt, le 18 novembre.

Quelle honte pour ceux qui n’utilisent pas vos produits. J’avais hâte de les regarder à la télévision chaque année. C’est une sensation différente lorsque vous les regardez à la télévision, puis que vous insérez un DVD ou que vous diffusez en streaming. – jennifer (@ Jennifer0218_) 20 octobre 2020

Un Noël Charlie Brown sera gratuit pour les non-abonnés du 11 décembre au 13 décembre, mais les abonnés Apple TV + y auront également accès. Il leur sera disponible le 4 décembre.

Les cacahuètes de Charles Schultz étaient destinées à être vues par tous. Ils ont été diffusés à la télévision depuis 1965 au public et maintenant nous devons utiliser votre service pour les voir? Schultz se retourne dans sa tombe parce que vous essayez de gagner rapidement de l’argent avec son héritage. – HowlOween Wolf (@WolvenWuff) 20 octobre 2020

Cette décision a été vivement critiquée ces derniers jours. De nombreux fans de Peanuts pensent que ces offres spéciales classiques devraient être plus largement disponibles.

Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne façon d’obtenir des abonnements. Vous achetez aussi droit à Frosty et Rudolph? – Matt Ferguson 41x👑 (@ Fergi21) 20 octobre 2020

Certains les ont comparés à des dessins animés classiques et à des spécialités d’argile, telles que Frosty the Snowman ou Santa Clause is Comin ‘to Town. Il est très clair que les fans sont passionnés par les spéciaux Peanuts.

Alors:

-Je peux les regarder gratuitement pendant trois jours chacun, pas de publicités. -ils ne sont pas compressés dans le temps -Je n’ai pas besoin d’être devant une émission de télévision Je ne vois pas d’inconvénient ici. La plupart des enfants sont encore plus experts en technologie que moi et sont de toute façon plus enclins à les regarder sur une application. – Great Mustard me commande (@btouch) 20 octobre 2020

Cependant, quelques fans ont souligné que tout n’était pas mauvais. Les spéciaux seront disponibles gratuitement pendant une durée limitée, ce qui permettra aux téléspectateurs de les apprécier seuls ou en famille pendant qu’ils célèbrent les fêtes.

