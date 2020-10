Lire le contenu vidéo



Détails exclusifs Shannel G.Malcom / Facebook

– Un représentant d’Applebee a doublé ce qui avait été dit aux flics au sujet d’un risque d’incendie, disant à TMZ … qu’ils ne pouvaient tout simplement pas mettre 2 chaises hautes là où Malcolm le voulait, car cela aurait été dangereux. Ils ont même joint des photos pour montrer où se trouvait son stand, et vous pouvez voir … c’est juste à côté d’un escalier qui semble mener à une sortie. Espace assez restreint.

Ils ajoutent: “Nous avons tenté de réinstaller la fête à une table différente qui pourrait accueillir les enfants dans les deux chaises hautes en toute sécurité. Nous comprenons que les invités ont peut-être été déçus de ne pas être assis au stand de leur choix, mais nous devons respecter directives locales pour garantir une expérience culinaire sûre à tous nos clients. “

En voici une étrange – une femme a été arrêtée dans un Applebee de l’Ohio après avoir été cochée au restaurant, a refusé de lui donner 2 chaises hautes pour 2 bébés … et elle a diffusé la rencontre en direct.

Shannel Malcolm a battu le record quand elle et sa famille – composée de 5 personnes au total – auraient eu du mal dimanche soir de la part du personnel … tout cela parce que, dit-elle, elle voulait 2 chaises hautes pour ses jumeaux de 1 an. Cela ressemble à une simple demande, non?

Eh bien, le département du shérif du comté de Marion a dit à TMZ … Applebee a dit aux députés répondants qu’ils avaient refusé à Shannel les chaises hautes parce qu’elle les voulait sur un stand, ce qui, selon le restaurant, causerait un risque d’incendie.

Ainsi, les flics disent que le personnel leur a dit qu’ils lui avaient proposé de l’installer à une autre table qui pourrait accueillir en toute sécurité les 2 chaises hautes … mais il ne semble pas que cela se soit bien passé.

Le département du shérif dit qu’ils ont essayé de calmer Shannel, qui, selon eux, agissait indiscipliné et ne coopérait pas. Il n’y a aucune preuve dans la vidéo qu’elle a postée … en fait, elle a été élogieuse envers les flics. Cependant, ils ont fini par l’arrêter après que les flics aient tenté de résoudre le problème en lui donnant simplement une convocation au tribunal.

Elle a été condamnée pour conduite désordonnée et obstruction à la justice, et relâchée plus tard dans la soirée.

Une dernière chose à ce sujet … dans son incrédulité face à la situation, Shannel – qui est Black – fait allusion au fait que 2020 est «réel» et que ses yeux sont «ouverts» à la lumière de cela. On ne sait pas si elle insinuait que le racisme était en jeu ici … mais si c’est le cas, elle ne le dit jamais explicitement.

Maintenant, il y a un mouvement croissant pour boycotter les Applebee au cours de l’épisode. Nous avons également contacté le restaurant pour plus de précisions … jusqu’à présent, aucun mot en retour

Publié à l’origine – 13:23 PT