Annuler la culture, réveiller les guerres, les fausses nouvelles, l’activisme performatif … les médias sociaux sont devenus moins sociaux et plus aspirants.

Le duc et la duchesse de Sussex sont les derniers noms de haut niveau à fuir les réseaux sociaux. Meghan Markle était apparemment la personne la plus trollée au monde en 2019, une expérience qu’elle a décrite comme “ presque insurmontable ” et, selon les rapports, elle et Harry n’ont pas l’intention de relancer leurs plates-formes. Mais peut-être que Clubhouse leur conviendrait mieux?

Une nouvelle application de chat audio sur invitation uniquement, Clubhouse est la prochaine grande nouveauté avec cet ensemble cool. Pensez-y comme une Soho House numérique rencontre Raya. Voici tout ce que vous devez savoir (en attendant patiemment votre invitation).

Il a été lancé au printemps 2020, au plus fort de la pandémie, par les types de la Silicon Valley, Paul Davison et Rohan Seth. L’idée qu’un porte-parole nous a dit est de créer «une expérience sociale axée sur la connexion, l’apprentissage et les conversations authentiques, où les gens ferment l’application en se sentant mieux qu’ils ne l’ont fait quand ils l’ont ouverte, car ils ont approfondi des amitiés, rencontré de nouvelles appris.

“L’accent est mis sur le dialogue et la connexion, plutôt que sur les likes ou les suiveurs.”

Imaginez si Ted Talks, Soho House et votre plate-forme de podcast préférée avaient tous un enfant amoureux, ce serait quelque chose comme ça, sauf que sur Clubhouse, vous pouvez également faire partie de la conversation. Une pause miséricordieuse par rapport à notre habillage actuel avec caméra et rechargement Zoom lives, c’est uniquement audio parce qu’ils disent: «La voix ajoute de la texture et de la fidélité aux conversations qui peuvent faire défaut dans d’autres lieux. L’intonation, l’inflexion et l’émotion véhiculées par la voix permettent aux gens de saisir les nuances et de s’identifier les uns avec les autres.

(Pavillon)

C’est du réseautage en chaleur. Des célébrités de renom, des PDG, des entrepreneurs, des musiciens et des types d’Hollywood sont tous ici et ils sont restés coincés. Ne soyez pas surpris si vous vous retrouvez dans la même «pièce» qu’Oprah Winfrey, Drake ou Kanye West. Quand je suis arrivé pour la première fois, parmi les premiers membres qu’il m’a suggéré de suivre, il y avait Tiffany Haddish, Scooter Braun et MC Hammer. J’ai bien sûr obligé.

Jared Leto, John Mayer, Swizz Beatz, Ashton Kutcher et Jodie Turner Smith sont également membres. À la fin de l’année dernière, l’acteur Kevin Hart a pris part à une conversation dans une salle intitulée: “ Kevin Hart est-il drôle ?? ” pour savoir s’il était, en fait, drôle. Ensuite, il a tweeté: «Nous avons eu une conversation incroyable dans l’application Clubhouse aujourd’hui… De vraies discussions avec de vraies personnes… c’est la direction que prennent les médias sociaux. Jolie dope.

Dans d’autres pièces, vous pourrez trouver le créateur de mode Virgil Abloh parler de son inspiration ou le réalisateur Ava Duvernay débattre de films. Il existe des clubs de comédie virtuels et des sessions de jam musical, des salles de discussion et des ateliers de carrière. Il y a même eu des auditions pour les comédies musicales Hamilton et Dream Girls.

(

Virgil Abloh

/ .)

Comment ça marche, de quelles pièces parlez-vous?

L’application est simple. Une fois que vous y êtes, vous pouvez rejoindre n’importe quelle salle de chat de votre choix. Il y aura des événements programmés avec des orateurs arrangés (ceux-ci peuvent être trouvés dans le calendrier des événements de l’application) ainsi que des discussions impromptues. Vous pouvez garder votre microphone en sourdine ou participer à la conversation si vous le souhaitez (une fois que vous avez été approuvé par le modérateur de la salle).

Pas dedans? Quittez tranquillement la salle et trouvez un autre événement qui pique votre intérêt. Vraiment aimé la discussion? Vous pouvez créer votre propre salle et inviter des personnes à vous rejoindre pour passer au niveau supérieur. Vous pouvez également discuter en privé avec des personnes. Les règles principales du Clubhouse: soyez ouvert d’esprit, respectueux et ne paniquez pas lorsque vous rencontrez une célébrité.

Il convient de noter qu’il n’y a pas de fonctionnalité permettant aux utilisateurs d’enregistrer les conversations audio. L’idée est que c’est un espace sûr pour les conversations et les débats, sans craindre que les commentaires reviennent hanter les célébrités (je veux dire les utilisateurs) dans les années à venir.

Oh, et il n’est disponible que sur les iPhones pour le moment.

(

Oprah Winfrey

/ Images .)

Ça a l’air cool, comment puis-je rejoindre?

Tenez-le juste là. La première chose à savoir est que le Clubhouse est sur invitation uniquement. Chaque nouveau membre ne peut inviter qu’une seule personne à se joindre. Il est temps de commencer à faire appel à vos meilleurs amis connectés.

Actuellement, il y a environ 600 000 utilisateurs enregistrés. Contrairement aux autres clubs membres, il n’y a pas de processus de vérification, donc une fois que vous avez été invité, vous y êtes – à moins que vous ne fassiez quelque chose de scandaleusement offensant, bien sûr. «Le Clubhouse ne détermine pas qui reçoit une invitation – c’est la communauté qui le fait», dit l’application.

Cela semble très hollywoodien, les Londoniens devraient-ils essayer de marchander une invitation?

Il est définitivement axé sur les États-Unis pour le moment et de nombreux chats et événements ont lieu sur les fuseaux horaires américains, mais lorsque je suis arrivé, il y avait déjà une dizaine de mes amis basés au Royaume-Uni sur l’application. Les gens du Clubhouse nous ont dit: «Bien que l’équipe du Clubhouse soit basée aux États-Unis, les utilisateurs peuvent se joindre à partir du monde entier. Alors que nous continuons à évoluer et à ajouter chaque jour davantage d’utilisateurs, la présence de Clubhouse au Royaume-Uni se développe rapidement et nous sommes impatients de développer la communauté qui s’y forme déjà.