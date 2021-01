Applications de messagerie fonctionnant de la même manière que WhatsApp | Pixabay

Ces derniers jours, des milliers de personnes ont été insatisfaites de la célèbre application WhatsApp, car elles soulignent qu’elle n’est plus aussi sûre qu’avant et c’est pour cette raison que nous parlerons de cinq applications de messagerie qui fonctionnent aussi sûrement que WhatsApp et de leurs avantages.

En raison du fait qu’il y a quelques jours, les utilisateurs de WhatsApp ont reçu une annonce dans laquelle les termes et conditions de l’application de messagerie ont été mis à jour, un grand nombre d’utilisateurs ont également été insatisfaits du soupçon qu’ils pourraient être espionnés par elle. entreprise de messagerie.

Ceci malgré le fait que dans ces conditions générales il est clair que tout type d’espionnage dans les conversations privées est exclu et que les seules données qui seront collectées seront les préférences des utilisateurs, de nombreux utilisateurs de l’application ont souhaité tester de nouvelles propositions.

Alors si vous faites partie de ces personnes qui n’ont pas peur de l’inconnu, nous vous invitons à jeter un œil à ces alternatives à WhatsApp, que la vérité, certaines peuvent probablement être tout à fait adaptées à vous et surtout à vos besoins .

Cela peut vous intéresser: cela se produira si vous n’acceptez pas les nouvelles conditions WhatsApp

1

Télégramme

C’est peut-être l’application de messagerie la plus populaire après WhatsApp et l’une des moins appréciées selon certains experts en technologie.

Il est totalement gratuit pour les utilisateurs d’Android et iOS, c’est aussi une application dont la devise est la confidentialité de ses clients, car selon cela, “tout dans Telegram, y compris les chats, les groupes, le multimédia et autres contenus” est entièrement crypté.

De plus, il possède l’une des fonctions qui représente le plus la confidentialité de l’application; la possibilité de créer des conversations secrètes, dans lesquelles vous pouvez planifier la suppression des messages envoyés et reçus après un certain temps.

2

Signal

Cette application est totalement gratuite pour les utilisateurs d’Android et iOS et c’est une application qui peut fonctionner même dans les environnements les plus restreints possibles, garantissant que les messages seront envoyés et reçus de la manière la plus rapide et la plus efficace, offrant à l’utilisateur une confidentialité de cryptage extrême. à l’extrême.

Il dispose de plusieurs options de personnalisation, comme un mode sombre et la modification des notifications à votre goût.

3

Silence

Il s’agit d’une application différente des autres et elle n’est disponible que pour les utilisateurs d’Android, ce n’est pas spécifiquement pour la messagerie instantanée, mais les messages SMS / MMS, cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de se connecter ou de tout type de serveur avec une connexion Internet .

L’un des principaux avantages est que, en cas de vol du téléphone, toutes les conversations sont en sécurité dans l’application grâce au cryptage local, suivi du cryptage du protocole Axolotl.

4

poussière

Cette application élève la confidentialité des utilisateurs à un autre niveau, car en plus d’avoir deux algorithmes de cryptage, un public et un privé, elle ne stocke pas d’informations dans la mémoire interne du téléphone.

En plus de cela, vous pouvez également configurer les messages à supprimer après 24 heures, c’est-à-dire qu’ils deviendront “poussière” en l’honneur de la traduction espagnole du nom de l’application.

Il est disponible en téléchargement totalement gratuit sur les appareils Android et iOS.

5

Threema

C’est la seule application de cette liste avec un prix à télécharger pour 65 pesos dans le Play Store et 75 pesos pour les utilisateurs iOS.

Il s’agit d’une application suisse qui ne nécessite pas de connexion ou de divulgation d’informations privées par les utilisateurs.

Il dispose d’un cryptage de bout en bout qui comprend des sections telles que les messages texte, les appels vocaux, les fichiers multimédias, les conversations de groupe et les messages