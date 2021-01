M

Une saison idiote imbibée de vin est amusante et épuisante à parts égales, et c’est avant que nous arrivions à l’impact de tout ce que l’alcool a sur votre foie et votre portefeuille. En conséquence, c’est devenu une tradition pour les habitants du Royaume-Uni de s’engager à boire moins au cours de la nouvelle année, à commencer par le mois de janvier sec.

Une recherche menée par l’Université du Sussex a révélé que les personnes qui se sont abstenues d’alcool pendant le mois ont déclaré avoir plus d’énergie, une meilleure peau, perdu du poids et bu moins pendant les mois suivants.

Bien que perdre du poids et avoir plus d’énergie soient certainement des avantages pour le défi, si l’idée de ne pas boire d’alcool pendant un mois entier semble difficile, heureusement, il existe une petite application d’aide pour faciliter le processus.

Alcohol Change UK, l’organisme de bienfaisance derrière Dry January, a une application pratique Try Dry qui aide les gens à suivre les avantages de mettre la sauce à la porte pendant un mois. Disponible sur iOS et Android, l’application gratuite permet aux participants de suivre les unités, les calories et l’argent économisés en réduisant ou en supprimant l’alcool pendant un mois – particulièrement pratique en janvier lorsque de nombreuses personnes envisagent également de perdre du poids et d’économiser de l’argent.

(L’application Try Dry vous permet de suivre le nombre de jours écoulés depuis que vous avez bu une boisson alcoolisée / un changement d’alcool)

Il existe une fonction pour suivre vos «stries sèches» – pour enregistrer les jours où vous ne buvez pas – ainsi qu’un quiz sur la santé. Ce n’est pas seulement une application pour janvier sec, vous pouvez l’utiliser pendant n’importe quel mois de l’année.

Try Dry n’est pas la seule application qui fait la promotion du mode de vie sans alcool:

Cette application offre la possibilité de suivre le nombre de jours passés sans boire et est livrée avec une fonction de journal où vous pouvez prendre des photos et noter vos impressions sur vos progrès. Vous pouvez choisir de les partager avec d’autres utilisateurs de l’application ou simplement pour vous-même.

Si la création d’une communauté sans boisson est importante pour vous, essayez Sober Grid, un réseau social pour les personnes sobres ou en convalescence. Comme d’autres applications de médias sociaux, vous pouvez vous connecter avec les gens autour de vous et communiquer sur le fil d’actualité, ainsi que l’accès à un coaching de récupération par les pairs pour vous aider dans votre voyage. L’application est téléchargeable gratuitement pendant 30 jours et coûtera 3,99 £ par mois.

Janvier sec est devenu beaucoup plus amusant.