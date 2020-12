Applications pour faire une blague sur WhatsApp Vous voudrez l’essayer! | Pixabay

Le 28 décembre est le Jour des Saints Innocents, un jour où les blagues sont partout, donc si vous voulez en faire une, mais sans sortir de chez vous, nous vous dirons comment le faire via l’application WhatsApp.

Aujourd’hui est un jour où la tradition est de faire des blagues, cependant, tout le monde n’est pas proche de nous, donc le téléphone portable peut devenir notre parfait allié.

C’est pour cette raison que nous allons vous montrer des applications de farces afin que vous puissiez les envoyer par WhatsApp à vos amis ou à votre famille.

Avec ces applications, vous aurez sans aucun doute des possibilités infinies à envoyer et deviendrez ainsi les rois de la journée la plus amusante de l’année.

1

JuasApp: farces téléphoniques automatisées

Cela pourrait être l’application de blague la plus connue et la vérité est qu’elle est très facile à utiliser et la blague consiste à appeler la personne que vous choisissez et à lancer une voix off automatique et chaotique.

Une fois la conversation terminée, il l’enverra sur notre téléphone portable pour entendre le résultat.

De plus, cette blague peut être partagée par WhatsApp avec la personne ou qui vous voulez, y compris un groupe.

Il est principalement gratuit, mais il comporte quelques options pour lesquelles vous devez payer.

2

WhatsFake

Avec cette application, vous pouvez usurper l’identité de tout type de conversation WhatsApp, en obligeant quelqu’un d’autre à nous écrire, alors qu’en réalité nous sommes nous-mêmes.

C’est un bon moyen de tromper un ami en lui montrant une sorte de conversation surréaliste.

Vous n’aurez d’autre choix que de le croire, puisque vous avez la conversation entre vos mains.

3

VacilApp

Cette application est très similaire à JuasApp, mais avec plus de possibilités, car elle consiste à passer un appel téléphonique puis à enregistrer le résultat.

La bonne chose est que dans ce cas, nous avons plus de possibilités d’interagir dans l’appel et le catalogue de blagues est plus grand que celui de l’application que nous vous avons montré précédemment.

Vous pouvez également y envoyer ce qui a été enregistré par WhatsApp pour rire avec vos amis de la façon dont la conversation s’est développée.

4

Messages vides

Cette application est très différente de ce que nous avons vu jusqu’à présent et a une touche assez originale.

Il s’agit d’envoyer des messages vierges aux contacts que vous souhaitez via WhatsApp.

Cela rendra les autres complètement fous en essayant de vous répondre.

Plus d’un vous appellera pour vous dire qu’ils ne sont pas capables de lire ce que vous envoyez, si vous voulez suivre la blague, il est important que vous ne riez pas quand cela se produit.