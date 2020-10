Apprenant avec Karol G, il nous apprend ce qu’est Bichota, son nouveau succès | .

Après nous avoir appris le sens de Tusa et écouté la chanson partout et en toute occasion, Karol G a décidé de nous apprendre un nouveau mot: «Bichota» sa nouvelle chanson et son nouveau tube.

C’est vrai, le chanteur colombien est de retour pour continuer avec les cours d’espagnol, mais plus précisément les mots utilisés dans divers pays d’Amérique latine, cette fois à la recherche de autonomiser les femmesBien que cela puisse être fait avec la mauvaise approche, non?

Beaucoup de gens se sont demandé, Que signifie? Certains internautes d’Amérique latine ont décidé de révéler ce que cela signifie vraiment. Alors que beaucoup disaient que c’était un mot qui représentait une femme forte et puissante, il semble que la réalité soit très différente, puisqu’il s’agit des têtes de la m @ fia, qui au masculin seraient bichote.

Cela pourrait aussi vous intéresser: son tatouage caché, Karol G le révèle dans une photo très attrayante

En réalité Mauvais lapin Il a expliqué le concept dans une session en direct qu’il a faite à travers ses réseaux sociaux, où il a révélé la véritable origine du mot, qui représentait des gens qui s’égaraient, mais en montrant qu’ils avaient assez d’argent et de pouvoir, avec leurs voitures ornées de pierres précieuses et d’autres exhibées dans les rues ont poussé beaucoup de gens à rechercher ce genre de vie et à les inciter sur la voie du mal.

Le terme vient en fait de Porto Rico, où le mauvais lapin est né, il semble donc que Karol G ait voulu représenter quelque chose de positif et a fini par faire le contraire.

Cependant, la chanteuse ne cherche à induire personne à cette activité illégale, mais a seulement voulu exprimer qu’elle se sent déjà assez forte et qu’elle a le pouvoir de faire de sa vie ce qu’elle veut, en exprimant dans les paroles ce qu’elle ressent. un “bichota”, même si ce n’est pas le cas.

Peut-être était-ce un peu risqué de le placer comme titre de sa chanson, impliquant pour beaucoup la normalisation du terme ou de l’activité, pour laquelle il a reçu des centaines de milliers de critiques d’internautes, qui assurent qu’il ne faut pas faire l’éloge ceux qui mènent réellement ces activités illégales.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Chaque action qu’une personne célèbre effectue est soigneusement observée par les internautes, qui ne peuvent accepter et apprécier une chanson sans chercher un sens ou un sens au-delà de ce qu’il est réellement.

Pour cette raison, il serait intéressant de prêter attention à la chanson au rythme et de l’apprécier, sans trop penser aux choses. La vidéo officielle est déjà placée sur YouTube et a rapidement dépassé les 1800000 vues, en plus de collecter des centaines de milliers de likes et d’être commentée par ses fans en gros.

Récemment, Karol G a partagé une photo où la talentueuse et belle Colombienne révèle un tatouage particulier, vêtue d’un chemisier qui a révélé l’un de ses tatouages ​​les plus cachés, un détail qui a choqué les fans de la chanteuse, car certains disent qu’ils ne le savaient pas. coup sur la peau du célèbre.

Karol G a été dans la ligne de mire des rumeurs qui croyaient récemment qu’il aurait pu y avoir une rupture amoureuse entre Anuel AA et Karol G.

Il faut noter que le couple de célèbres musiciens latino-américains a entamé une relation en 2018, après avoir collaboré ensemble à l’enregistrement du clip vidéo “Culpables”, le premier qu’ils ont tous deux réalisé mais le seul dont ils avaient besoin pour réaliser leur attirance et leur incroyable chimie. , donc plus tard, ils ont profité de n’importe quel moment pour crier à tout le monde à quel point ils étaient amoureux, ils l’ont même partagé sur les réseaux sociaux avec leurs fans, créant une grande communauté qui adorait leur relation, faisant d’eux l’un des favoris du milieu artistique.