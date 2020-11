Rencontrez la routine d’exercice de Shakira pour rester en forme | AP

Le chanteur colombien Shakira Elle suit un programme d’exercice et un régime contrôlé pour chacune de ses présentations, car elle sait qu’elle a une silhouette phénoménale avec laquelle elle a plus d’une personne amoureuse.

Elle a été l’entraîneur personnel de Shakira, Anna Kaiser, qui a révélé le secrets sur la façon de se préparer, il est également important de noter que le professionnel du fitness travaille avec le chanteur depuis neuf ans et a raconté quel est le plan de travail qui suit.

Pour commencer, la routine d’exercice de Shakira est effectuée six jours par semaine, se reposant le dimanche, et comprend le fait de rester loin de son téléphone portable pendant les premières heures de la journée.

En fait, ce que Kaiser demande à l’interprète «Anthology», c’est que chaque jour elle se lève et se consacre un temps à elle-même, un autre aux gens qu’elle aime, puis à la formation.

Une fois que tout cela est fait, c’est à ce moment que vous pouvez allumer l’appareil mobile et vérifier les réseaux sociaux et les messages pour y répondre.

C’est plus difficile qu’il n’y paraît », explique Anna Kaiser.

De cette façon, les distractions sont évitées et l’accent est également maintenu sur l’objectif: se mettre en forme, car de cette façon vos pistes sont déjà en retard, parce que vous avez eu votre moment.

Il est à noter que chacun qui a une présentation est quand il a son plus strict routineCependant, chaque jour est différent, car votre instructeur veut s’assurer qu’elle vous prépare pour chaque jour qui vient.

C’est pourquoi il y a des jours où la séance est plus longue, et Shakira peut passer une heure et demie à danser, ce qui implique un excellent exercice cardio.

Tonifier, travailler avec des groupes, des sessions HIIT ou des cours en circuit où nous faisons tout cela en fonction de ce que vous avez ce jour-là », ajoute-t-il.

Un autre point très important est la nourriture, car la plupart du temps Shakira mangez très proprement, sans sucre, sans produits laitiers, plats équilibrés avec beaucoup de légumes frais et de poisson.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Nous mangeons de petits repas toutes les trois heures car ses journées sont vraiment longues et elle a besoin de se ressourcer. Il n’y a vraiment pas le temps de s’asseoir et de prendre un repas complet », explique l’entraîneur.

Maintenant, vous voudrez peut-être prendre note, car Anna Kaiser a également mis quelques exemples de plats que Shakira mange.

Pour prendre le petit déjeunerPar exemple, mangez des œufs ou un avocat avec de l’huile d’olive, ainsi que de la tomate, du sel de mer et un smoothie aux baies, parfois même aux légumes.

Tandis que pour manger, du poisson avec beaucoup de légumes ou une salade variée et colorée, l’après-midi vous opteriez pour une soupe d’artichaut ou une crème d’aubergine à la carotte, par exemple, les deux accompagnées d’un concombre assaisonné de citron et de sel. Et pour dîner, encore une fois, du poisson et des légumes.

Kaiser a également partagé quelques conseils d’exercice et de nutrition que nous présentons ci-dessous:

CONSEILS D’EXERCICE

Faites de l’exercice cardiovasculaire à jeun et entraînez-vous avant le petit-déjeuner, car des études indiquent qu’une heure de cardio à jeun équivaut à une journée entière sans manger. Boire de la caféine 15 à 30 minutes avant le début de l’entraînement vous aidera à vous échauffer plus tôt. Le pont à une jambe est un exercice à faible impact qui cible le grand fessier et le muscle ischio-jambier, il est donc bon d’essayer de faire 3 séries de 20 sur chaque jambe.

CONSEILS D’ALIMENTATION

Ce qui est très important, c’est que les tranches d’orange rouge sont une collation délicieuse et bénéfique lorsque vous voulez quelque chose de sucré, elles sont également riches en anthocyanes qui aident à combattre les radicaux libres et l’inflammation. Un peu de préparation peut aller très loin, selon elle, elle adore rôtir les pois chiches avec du curcuma et du cumin puis les manger ou les ajouter aux repas tout au long de la semaine, en plus le curcuma est un anti-inflammatoire et l’épice au cumin aide à contrôler les fringales. de sucre. Les tomates sont chargées de lycopène, un antioxydant puissant qui aide à prévenir le cancer de l’estomac, du poumon et de la prostate.

Alors maintenant, vous connaissez quelques-unes des astuces de Shakira Pour montrer un corps d’infarctus, ce n’est pas facile bien sûr, cependant, avec du dévouement et des efforts bien sûr, cela est réalisé.

Cela peut vous intéresser: Une “Barbie”! Shakira a laissé même Gerard Piqué essoufflé