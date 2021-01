ré

Lors de ce troisième verrouillage, je regarde à nouveau l’aile ouest avec ma fille. À ce rythme, nous pourrions parcourir les 156 épisodes. J’en ai mis un la semaine dernière, juste après avoir vu l’étonnante couverture médiatique d’ITV sur l’émeute à Capitol Hill. Le contraste entre le président fictif Bartlet et le fait du président Trump est évident. Même dans ce qui ressemble maintenant à un âge d’or de Clinton et Bush, l’écrivain de l’aile ouest, Aaron Sorkin, voulait montrer ce que la présidence ne pouvait pas être plutôt que ce qu’elle était devenue.

Il est devenu à la mode de dire que la politique américaine est complètement brisée. Les images du pillage du Congrès par des hommes (pour la plupart) agitant des drapeaux confédérés et portant des chapeaux de buffle bizarres, sur l’incitation de leur commandant en chef, rendent cela facile. Plus encore, la tentative concertée de délégitimer les résultats de l’élection fédérale par le candidat perdant.

Mais voici une théorie alternative. La démocratie américaine a fonctionné. Face à l’un de ses tests les plus extrêmes, la Constitution a fait le travail pour lequel elle a été rédigée il y a deux siècles et demi. À l’époque, les pères fondateurs – une collection d’avocats de la ville et de propriétaires fonciers ruraux à la lisière du monde connu – ont essayé de concevoir un système de gouvernement qui les protégerait de la tyrannie et garantirait quelque chose qui, même aujourd’hui dans le monde, ne l’est que trop. rare: une transition ordonnée du pouvoir. Lisez leurs débats et brochures, et vous pouvez voir qu’ils avaient identifié à d’énormes menaces pour leur république naissante: le pouvoir d’un démagogue et le règne de la foule. Les freins et contrepoids qu’ils ont inscrits dans leur constitution ont perduré, aidés par la décision extraordinaire de leur premier président (George Washington) de se retirer volontairement et par quelques amendements judicieux depuis.

La Constitution n’a pas pu empêcher Donald Trump de devenir président. Seuls le Parti républicain et les électeurs américains auraient pu le faire. Il a remporté l’élection juste et carré de 2016, et ce fut une grave erreur de la part des démocrates de contester la légitimité de ce résultat. Oui, il a obtenu moins de votes populaires que son adversaire, mais il a obtenu plus de votes dans les collèges électoraux – le système qui garantit que les côtes métropolitaines d’Amérique ne peuvent pas dominer le reste. (Les observateurs britanniques qui pensent que c’est une injustice devraient refléter que la même chose peut se produire ici; et ce fut effectivement le cas en 1974, lorsque Harold Wilson est devenu Premier ministre avec moins de voix que Ted Heath).

Arrivé à la Maison Blanche, Donald Trump représentait un danger presque unique. Il est difficile d’imaginer une personnalité moins adaptée à l’exercice judicieux d’un pouvoir impressionnant que le plus grand narcissique de l’ère moderne, sans expérience ni appréciation des contraintes du bureau politique. Pourtant, la Constitution a fait son travail, contraignant le président jusqu’à ce que la démocratie fasse son travail et que le public le démette de ses fonctions. Même maintenant, malgré toutes les histoires alarmantes d’un président voyou dans ses derniers jours qui claquent dans le bureau ovale avec les codes nucléaires, la vérité est que Trump est un prisonnier de la Constitution. S’il essayait quelque chose de dangereux, il ressort clairement du comportement du vice-président républicain et du chef de la majorité au Sénat la semaine dernière qu’il serait démis de ses fonctions instantanément – soit en invoquant le 25e amendement constitutionnel par son Cabinet ou, si cela échoué, par mise en accusation.

Oui, il y a des questions sur la raison pour laquelle tant de républicains, comme Mike Pence et Mitch McConnell, ont toléré le comportement de Trump pendant si longtemps – et ont servi à ses côtés. Mais peut-être que nous, en Grande-Bretagne, devrions être un peu plus compréhensifs. Après tout, il y a seulement un an, de nombreux politiciens travaillistes sensés faisaient campagne pour faire de Jeremy Corbyn notre Premier ministre, assis à ses côtés dans son cabinet fantôme.

Nous disons maintenant que Keir Starmer aurait dû refuser, mais regardez comment le village de Westminster a ridiculisé ceux qui sont partis pour essayer de former un parti alternatif. Regardez aussi comment les conservateurs ont repris le discours dangereux de ceux qui menaçaient d’enfreindre le droit international et de faire tomber «de fortes pluies» sur notre système de gouvernement.

Il y aura toujours des cultes, des fanatiques et des démagogues; les partis politiques sont toujours vulnérables à la capture. C’est pourquoi nous avons besoin de constitutions, écrites ou non. C’est pourquoi nous devons valoriser les institutions établies et l’état de droit. C’est pourquoi nous devons tout faire pour préserver notre justice indépendante et nos services publics impartiaux. En apprivoisant Trump, l’Amérique nous a tous appris une leçon inestimable.