Le groupe de heavy metal mélodique arméno-américain System of a Down s’est réuni après presque 15 ans de silence pour proposer deux nouvelles chansons au message politique clair en relation avec le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. “Le moment est venu de le faire”, déclare le groupe.

Bien que les membres de System of a Down aient travaillé en solo ces dernières années, en particulier leur chanteur et leader Serj Tankian, le groupe ne s’est pas réuni depuis 2005, date à laquelle ils ont sorti leur album “Hypnotize”, qui a été placé en premier. sur les palmarès Billboard et a remporté le Grammy de la meilleure composition hard rock grâce à leurs mélodies plumeuses et aux gutturaux frénétiques de Tankian, qui en ont fait la bande originale du nouveau millénaire.

«Nous sommes probablement le seul groupe de rock à avoir des gouvernements comme ennemis», déclare le guitariste et chanteur Daron Malakian dans un communiqué. «Le seul groupe de rock en guerre. J’ai donc écrit ces chansons pour remonter le moral de nos troupes et des Arméniens du monde entier. “

Leurs deux nouvelles chansons, qui peuvent être entendues sur le Bandcamp et la chaîne YouTube du groupe, sont intitulées Protect the Land et Genocidal Humanoidz, et sont la réponse de System of a Down à leurs déclarations précédentes de leurs membres sur le conflit de guerre. entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Leur intention est que leurs deux nouveaux thèmes rendent visible «une guerre terrible et grave qui est perpétrée dans nos patries culturelles d’Artsakh et d’Arménie», comme ils l’ont expliqué dans un communiqué en octobre.

De plus, tous les profits de l’écoute des chansons (disponibles en téléchargement sur Bandcamp avec un don minimum suggéré d’un dollar) iront à Armenia Found, basée aux États-Unis, qui fournit des fournitures de survie de base aux personnes touchées. pour ladite guerre, pour soutenir les gens qui “ont désespérément besoin d’une aide cruciale”, selon les mots de System of a Down.

«Nous sommes conscients que, pour beaucoup d’entre vous, il existe des moyens plus pratiques d’écouter de la musique sans payer. Veuillez donc considérer l’opportunité de télécharger ces chansons comme un acte de charité avant tout. La musique et les paroles parlent d’elles-mêmes. Nous avons besoin de lui pour parler pour l’Artsakh », a déclaré le groupe dans son communiqué.

Source: Cependant