Mourinho demande à ses clubs de l’embrasser ainsi que ses méthodes de haut en bas et sans hésitation, mais promet qu’ils seront récompensés par le succès.

Manchester United est sans doute le seul des anciens employeurs de Mourinho à n’avoir jamais été pleinement convaincu de son approche et ils restent le seul club où il n’a pas réussi à décrocher un titre de champion.

Si 2020 a été l’année où Tottenham a embrassé Mourinho, 2021 est l’année où ils s’attendent à être récompensés.

Les objectifs des Spurs au cours des 12 prochains mois peuvent être parfaitement résumés en un seul mot: l’argenterie.

Après cinq ans et demi de progrès exaltants sous Mauricio Pochettino, la nomination d’un vainqueur en série a été conçue pour mettre fin à la longue attente du club pour un trophée, qui se prolongera sur une 13e année en février.

L’espoir est que si Pochettino a appris aux Spurs à oser, Mourinho leur apprendra à faire.

Jose Mourinho salue Hugo Lloris comme meilleur gardien de la Premier League

La promesse de succès a un prix, et le débat sur le style de jeu des Portugais est déjà l’un des thèmes dominants de cette saison, avec son approche prudente des plus grands matchs relançant l’une des guerres culturelles les plus établies du jeu.

Le style de Mourinho, comme l’homme lui-même, ne rencontrera jamais l’approbation universelle, mais les critiques se limitent désormais principalement aux commentateurs, experts et supporters d’autres clubs.

Après une période d’ajustement difficile, la majorité des partisans des Spurs sont derrière Mourinho, les verrues et tout, car ils sentent qu’il est sur la bonne voie pour les traîner sur la ligne vers l’argenterie.

Les Spurs ont franchi une étape importante vers la victoire d’un trophée en se qualifiant mardi pour la demi-finale de la Coupe Carabao, alors qu’ils ont fait des progrès sans faille en Ligue Europa.

Les joueurs ont également adhéré à sa vision après un été de recrutement impressionnant, avec le sentiment que l’équipe tire tous dans la même direction.

Ce n’est pas aussi simple que de suggérer qu’un trophée – n’importe quel trophée – ferait le succès de 2021 car le président Daniel Levy s’attend également à ce que le club revienne en Ligue des champions, tandis que Harry Kane, Heung-min Son et Gareth Bale pense qu’ils appartiennent aux plus grandes scènes.

Le simple fait de gagner une coupe domestique ne fera pas à lui seul l’année du coq. Les Spurs ont également besoin d’un classement parmi les quatre premiers ou de la Ligue Europa, qui offre un chemin de retour en Ligue des champions.

Les objectifs jumeaux mettront durement à l’épreuve l’équipe de Mourinho dans la dernière partie de cette saison, en particulier s’ils tentent de jongler avec une course profonde en Europe avec une lutte pour une place parmi les quatre ou mieux.

Il y a quelques semaines à peine, l’équipe de Mourinho semblait débordante d’options, mais une série d’un point en trois matches de championnat contre Crystal Palace, Liverpool et Leicester a mis à nu la confiance des Spurs envers Kane et Son.

L’année prochaine verra également Mourinho continuer à remodeler son équipe et la reconstruction pourrait être accélérée si Dele Alli est autorisé à partir définitivement en janvier.

L’international anglais fait partie de ceux pour lesquels Mourinho serait prêt à passer à autre chose et le manager reste sur le marché pour un demi-centre expérimenté le mois prochain ou l’été.

Il y a un an, vendre Dele aurait été presque impensable, mais maintenant Mourinho a des fans, l’équipe et Levy à bord, il peut commencer à faire des appels plus controversés. Mais il doit ensuite tenir de son côté le marché en remportant un trophée en 2021.

