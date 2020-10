Après avoir reporté la tournée «Map of the Soul», BTS propose des concerts virtuels | AP

Les rois sud-coréens de la K-Pop, BTS, proposeront ce week-end (samedi et dimanche), deux représentations, bien que les deux se passeront sans audience en personne et seront plus tard diffusées en ligne pour leurs fervents fans et followers.

Le concert aura le thème de la tournée annulée, donc leurs derniers succès musicaux, de “Map of the Soul” seront interprétés, car grâce à la suspension en raison de la contingence de santé, le tant attendu tour du monde il a été mis en pause pendant de longs mois.

Pour ces raisons, ce qui semble être le plus grand groupe du genre musical à succès, a décidé de consentir à son ARMY, bien que les deux concerts aient déjà été programmés, la date à laquelle ils auraient lieu n’avait pas été précisée, mais finalement, l’attente est terminée.

Il est à noter qu’ils prévoyaient dans un premier temps d’offrir ces deux concerts devant un petit nombre de spectateurs à Séoul et de les diffuser en direct, mais fin septembre leur compagnie représentative, Divertissement à grand succès, a décidé de les réaliser sans spectateurs en raison du rebond des infections virales dans la capitale.

Les performances, intitulées “Map of the soul ON: E”, seront diffusées à 19h00 heure locale le samedi (10h00) et à 16h00 (7h00) le dimanche, pour ceux qui ont payé un billet pour le concert virtuel.

De même, BTS devrait interpréter des chansons de leur dernier album studio, “Map of the Soul: 7”, sorti en février dernier, ainsi que leur nouveau single à succès “Dynamite” et d’autres aperçus du nouvel album que le groupe Il prévoit de publier avant la fin de cette année.

Il est à noter que le talentueux groupe a annoncé en début d’année une tournée mondiale qui devait commencer en avril et comprenait 38 concerts, dont deux rendez-vous à Barcelone les 17 et 18 juillet, bien que la tournée ait été reportée indéfiniment en raison de la contingence sanitaire mondiale.

De même, la dernière représentation qui a eu lieu en direct et avec un public en personne de BTS a été celle qui a servi de point final à la tournée “Love yourself: Speak yourself” le 29 octobre 2019 au stade olympique de la capitale sud-coréenne, Le mois dernier, en juin, le groupe de garçons offrait déjà le concert en ligne “BANG BANG CON The Live”.

Les concerts en ligne auront lieu la semaine avant l’introduction en bourse tant attendue de Big Hit Entertainment, qui est considérée comme la plus grande introduction en bourse de cette année à Séoul.

Le talentueux groupe pop coréen, composé de RM, V, Suga, Jin, Jimin, J-Hope et Jungkook est devenu le premier groupe sud-coréen à atteindre une portée mondiale au-delà des niches traditionnelles de la K-Pop. et a franchi des étapes telles que d’être le premier artiste à être en tête du Billboard américain sans chanter en anglais.

L’album devrait inclure la dernière chanson du groupe, “Dynamite”, qui a atteint le sommet des classements musicaux et a battu le record d’audience YouTube pour son clip vidéo.

Rappelons-nous qu’il y a quelques semaines, les garçons ont réussi à atteindre le numéro 1 du classement Billboard 100, faisant d’eux le premier artiste coréen à atteindre cet endroit. Nous avons même eu «BTS Week» (nom anglais pour la célébration) quand ils ont interprété des sketches comiques joués dans un spectacle de fin de soirée et ont eu une interview virtuelle avec Jimmy Fallon.