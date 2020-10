The Verge avait une belle tradition de catalogage toutes les fois où Eric Schmidt se mettait le pied dans la bouche, et aujourd’hui se sent comme un ajout digne: l’ancien PDG et président exécutif de Google a décidé que les réseaux sociaux sont des «amplificateurs pour les idiots. ”

La citation plus complète, selon Bloomberg: «Le contexte des réseaux sociaux servant d’amplificateurs pour les idiots et les fous n’est pas ce que nous voulions.

Sans savoir à qui «nous» fait référence, vous pourriez penser qu’il parle de la façon dont l’ensemble de l’industrie technologique n’a pas réussi à empêcher des sites comme Facebook et Twitter de créer des chambres d’écho et de polariser la politique dans le monde (même si certains affirment que nous ne pouvons pas blâmer les réseaux sociaux seul).

Il fait certainement partie de l’élite technologique, qui a eu l’oreille de nombreux autres PDG et s’est même engagé dans des transactions extrêmement louches de cette façon.

“Pas ce que nous voulions”

Mais vous vous souvenez peut-être que Schmidt a également personnellement contrôlé l’un des plus grands réseaux sociaux pendant de nombreuses années: YouTube. Il a présidé le rachat de 1,65 milliard de dollars en 2006 et l’a fait précisément dans son rôle de visionnaire, en payant jusqu’à 1 milliard de dollars de plus qu’il ne le pensait à l’époque. Il est ensuite resté PDG de Google jusqu’en 2011 et a été président exécutif d’Alphabet jusqu’au début de 2018.

Cette année, YouTube a finalement révélé qu’il gagnait 15 milliards de dollars par an, alors peut-être que l’achat était désormais justifié en termes purement financiers. Sur le plan social, cependant, on dirait plus qu’il s’excuse que l’âge d’or de YouTube soit terminé. Ce n’est «pas ce que nous voulions».

Schmidt a également été interrogé sur l’affaire antitrust historique que Google est actuellement confrontée avec le ministère de la Justice, et Bloomberg a ce joyau d’une citation:

«Je ferais attention à ces arguments de dominance. Je ne suis tout simplement pas d’accord avec eux », a déclaré Schmidt. “La part de marché de Google n’est pas de 100%.”

Je suppose que l’antitrust n’entre en jeu qu’une fois que vous avez verrouillé tous les concurrents et que vous servez maintenant littéralement tous les êtres humains sur terre?