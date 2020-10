1/2

Après des mois de fréquentation, Ninel Conde se mariera pour la troisième fois

Pour la troisième fois, Ninel Conde sera mariée, maintenant avec Larry Ramos, avec qui elle sort depuis un peu plus de huit mois.

La chanteuse et actrice a reçu la bague de fiançailles en Turquie, où elle a passé son récent 44e anniversaire, célébré le 29 septembre.

Ninel avait déjà donné des signes de la nouvelle à travers ses réseaux sociaux, et aujourd’hui elle l’a confirmé à un magazine de spectacle.

Il “Bombasse tueur“elle s’est mariée pour la première fois en 1996 avec l’acteur Ari Telch, avec qui elle a procréé Sofía, sa fille aînée. Le mariage s’est terminé après deux ans.

En 2007, l’artiste se remarie avec l’homme d’affaires Juan Zepeda. Le syndicat a duré sept ans.

Au milieu de cette nouvelle opportunité qui s’offre à l’amour, Ninel Condé Elle fait face à une bataille judiciaire contre Giovanni Medina, qui était son partenaire en 2013 et avec qui elle avait Emmanuel, qui a 5 ans.

La dispute porte justement sur la mineure, car depuis avril de cette année, la chanteuse n’a pas pu voir son fils, puisque Médine l’a empêché.

Les deux parents sont poursuivis afin de rester sous la garde et la garde de l’enfant.

Échec des relations

Heureusement, l’amour sourit à nouveau à la star de la musique et de la télévision, Ninel Conde après un passé d’expériences marquées.

Actrice et chanteuse Ninel Condé Elle n’a pas été aussi chanceuse dans les domaines de l’amour car si elle conquiert les cœurs pour sa silhouette mince et marquée, tôt ou tard, les relations qu’elle a entretenues la pèsent lourdement.

Malgré cela, la célèbre femme s’est mise à la recherche de l’homme de ses rêves à de nombreuses reprises et dans cette tentative, elle aurait choisi les mauvais candidats.

L’artiste a eu un certain nombre de romances dont n’étaient pas exemptes de controverses, beaucoup auraient laissé de mauvaises expériences dans sa vie, certaines de ses relations les plus célèbres étaient avec des personnalités à la fois du milieu artistique et du monde des affaires, des acteurs, des chanteurs et des hommes d’affaires.

Sans oublier la relation qu’il a eue avec le célèbre José Manuel Figueroa, qui a abouti à un mariage, cependant, leur relation s’est accompagnée de bagarres, de tonnerres et de réconciliations selon une publication de Tv et Novelas elle-même qui souligne également sa grande histoire a abouti à un “belle amitié”.

Le célèbre fils de Joan Sebastián et du “Bombón asesino” a eu l’une des relations les plus célèbres dans le milieu, artistes et célébrités ont partagé un duo avec la chanson “Callados” qui leur a valu une nomination aux Grammy Latin en 2004 comme meilleur “album grupero”.

Ils ont finalement pris fin en 2006 et bien qu’à l’époque ils n’aient pas révélé beaucoup de détails sur les raisons de leur séparation, lors d’une visite au programme “Hoy”, Condé a révélé à Andrea Legarreta que les multiples infidélités de l’artiste ont fini par les séparer.

De même, les détails d’une relation ont commencé à émerger dans lesquels l’artiste a révélé que José Manuel était un “v! Olento” selon la même publication.

Plus tard, il révélera aux médias certains aspects de leur relation dans l’intimité, où il souligna quelques qualificatifs envers l’artiste. Quelque chose qui mettrait fin aux prétendus signes d’amitié dans lesquels leur temps ensemble aurait apparemment abouti.

Comment s’est déroulée la livraison de la bague Larry Ramos?

Lors d’un voyage que le couple a fait en Turquie, ce fut un moment où ils dînaient au restaurant de Bodrum, appelé Zuma.

Le célèbre révélerait certains détails au magazine People en espagnol.