Après des mois, Julión Álvarez réapparaît sur les réseaux sociaux | Réforme

Après plusieurs mois sans aucune trace du musicien Julión Álvarez, il a enfin réapparu sur ses réseaux sociaux, ce qui avait sans doute beaucoup inquiété car depuis le 10 mai il n’avait rien partagé.

C’est dans «les pas de Julión» que le chanteur du Chiapas s’est aventuré Pigeon avec le duo “Los dos carnales” dans ce qui semble être une fête.

Malgré toute cette pandémie, rares sont les histoires que l’interprète du Chiapas partage sur ses réseaux sociaux, mais cette fois, il a fait sensation en le voyant chanter la chanson “Cabrón y vago”.

Le soi-disant «roi du box-office» depuis le 10 mai n’a pas partagé de vidéo en cours, puisque le reste provient de présentations précédentes, il comprend également des recommandations ou des félicitations.

Cependant, on sait que pour l’instant, il est dans son ranch et profite pleinement de la famille, selon son bureau des relations publiques.

Il est à noter que Julión Álvarez a un problème en suspens avec le gouvernement des États-Unis dans lequel, dans d’autres détails, sa musique en tant que programmation ne peut pas être partagée sur les plateformes numériques.

C’est sans aucun doute un point contre elle, puisque malheureusement cela ne génère pas d’argent dans cette pandémie et sans présentations en face à face, le box-office ne génère pas.

Julio César Álvarez Montelongo, connu sous le nom de Julión Álvarez est né et a grandi dans un quartier de la municipalité de La Concordia et pendant son enfance et son adolescence, il a participé à plusieurs concours pour obtenir les premières places.

Julión a toujours dit clairement que la chose la plus importante pour lui est sa famille, ses parents, ses frères et sœurs et ses proches, depuis qu’il était enfant, son amour pour la musique a commencé à être remarqué et il l’a toujours fait savoir à ses proches.

À l’âge de 19 ans, alors qu’il étudiait le quatrième semestre de génie mécanique à l’Institut technologique de Tuxtla Gutiérrez, il a décidé de se rendre au port de Mazatlán, Sinaloa, invité par le Banda El Recodo lors d’une de ses tournées au Chiapas, et a commencé à travailler dans plusieurs restaurants et restaurants de fruits de mer et c’est en 2003 qu’il rejoint Banda MS, avec qui il restera jusqu’en 2007.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Plus tard la même année, avec quelques amis, il a lancé son propre projet, appelé Julión Álvarez y su norteño banda.

Cependant, apparemment plus que Julión Álvarez est resté, puisque son “Norteño Banda” qui l’a accompagné dans ses présentations a annoncé un nouveau projet musical il y a quelques mois sans lui.

Los Norteño Banda “a ouvert un compte Instagram officiel et a fait sa première annonce dans laquelle ils ont demandé à leurs abonnés d’être au courant du projet musical à venir.

Cependant, les raisons de la séparation n’ont pas été révélées, mais les partisans de Julión ont commencé à montrer leur soutien aux musiciens.

De plus, il y a quelques mois, il a été lié par les autorités américaines au n @ rcotafico, après une enquête qui place l’artiste comme un substitut à un cap0, qui a des liens avec le cartel de Sinaloa et l’organisation Jalisco «Nueva Generación ».

Malheureusement, cette nouvelle relation a donné à l’artiste son inscription sur une liste noire du Département du Trésor des États-Unis peut être totalement dévastatrice pour l’artiste qui a développé une grande partie de sa carrière musicale dans ce pays.

Comme vous le savez, Julión est d’origine modeste et le Chiapas a toujours été très réservé dans sa vie privée, même si l’on sait qu’il avait récemment envisagé de transformer sa propre histoire en une série télévisée.

Depuis son enfance, et avant d’avoir la renommée dont il jouit aujourd’hui, Álvarez a fait beaucoup de travail pour gagner sa vie, il était employé chez un opticien alors qu’il était au lycée, où il était en charge du polissage des sols et du nettoyage du verre. En plus d’être lave-vaisselle dans un restaurant.

Cela peut vous intéresser: Julión Álvarez: Vous ne connaissiez sûrement pas ces relations du chanteur