En janvier dernier, nous vous avons montré le superbe boîtier pour ordinateur de bureau Tomahawk Elite de Razer, avec ses portes en forme de papillon et son couvercle à levage automatique pour une chaleur excessive.

En janvier dernier, je vous ai parlé du superbe bureau pré-construit Razer Tomahawk, avec des modules Intel NUC Element évolutifs coulissants et de l’espace pour les derniers GPU malgré son petit cadre de 10 litres.

Pour autant que nous sachions, aucun produit appelé «Razer Tomahawk» n’a jamais été livré. Mais cela n’empêche pas Razer d’essayer à nouveau aujourd’hui avec une paire de boîtiers PC pratiques pour rouler votre propre système.

Image: Razer

Le nouveau Razer Tomahawk A1 (ATX) à 199 $ et le Tomahawk M1 à 179 $ (Mini-ITX) sont des boîtiers assez standard mais assez flexibles avec quelques caractéristiques qui les distinguent – principalement, une paire de panneaux en verre trempé avec charnières arrière pour qu’ils puissent pivoter vers l’arrière comme les portes du suicide, et peuvent également être levées immédiatement.

Ils sont également fabriqués en aluminium et disposent d’un éclairage Chroma RGB de Razer en dessous, nous sommes donc définitivement dans le territoire des boîtiers semi-premium, et ils ont également le confort des créatures comme des baies de lecteur dédiées et des points de montage pour SSD de 2,5 mm, beaucoup de câbles gestion, et – dans le cas de la version ATX – espace pour un radiateur de 360 ​​mm à l’avant et jusqu’à un radiateur de 240 mm en haut.

Image: Razer

Chaque boîtier est livré avec un port USB-C en haut avec des vitesses de 3,2 Gen 2, des prises micro et combo 3,5 mm dédiées et deux ports USB-A, et un filtre à poussière magnétique tout en haut.

À 356 x 202 x 321,5 mm, le Tomahawk Mini-ITX ne remportera aucun prix pour être particulièrement petit malgré la prise en charge uniquement des cartes mères Mini-ITX / DTX et des alimentations SFX / SFX-L, mais il devrait s’adapter à la plupart des cartes Nvidia RTX 3080 sur le marché avec sa chambre de 320 mm pour la carte graphique.

Le Tomahawk Mini-ITX. Image: Razer

Razer dit que le châssis Mini-ITX sera disponible aujourd’hui sur Razer.com et «chez certains détaillants», avec la version ATX cet automne. Je ne m’attendrais pas à entendre à nouveau parler du Tomahawk Elite ou du Tomahawk NUC: hier, le NUC était simplement répertorié comme un «concept» sur le site Web de Razer, et près de deux ans plus tard, l’Elite était toujours un «notifier» produit.

Razer dit qu’il travaille également avec les fabricants de cartes mères pour intégrer l’éclairage Chroma RGB, avec les premières cartes AMD d’ASRock à venir cet automne.