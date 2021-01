Jeux épiques se prépare à faire ses débuts dans le monde du cinéma. Selon un rapport de Deadline, les créateurs de Fortnite investira dans le film d’animation Gilgamesh, basé sur le héros de la mythologie mésopotamienne.

Gilgamesh explorera l’histoire du demi-dieu mésopotamien qui a régné sur Uruk pendant 126 ans et qui a été immortalisé grâce au poème de Gilgamesh. Le film sera réalisé par le cinéaste argentin, Tomás Lingpot, et Accrocher les studios Animantion sera en charge de le développer.

Le branchement est un studio basé à Buenos Aires Qu’avez-vous fait effets visuels et parties animées pour des entreprises comme Disney, Fox, MTV et Cartoon Network, depuis 2001. La production sera réalisée par Duermevela et FilmSharks-

Le film sera disponible en anglais et espagnol et utilisera l’Unreal Engine comme technologie de base. Ce dernier est important car il était essentiel pour le film de recevoir l’investissement d’Epic Games.

‘Gilgamesh’ utilisera Unreal Engine d’Epic Games

Gilgamesh était un créancier des Epic MegaGrants, un fonds de 100 millions de dollars pour soutenir les développeurs de jeux, les créateurs de contenu, les éducateurs et autres professionnels. Les producteurs ont confirmé qu’ils utiliseraient les fonds pour d’autres projets avec l’Unreal Engine à l’avenir.

Pour le moment il n’y a pas d’autres détails sur l’intrigue ou une date de sortie possibleBien que le titre de la bande-annonce prévoie que nous le verrons en 2022. Si tel est le cas, Epic utiliserait Gilgamesh comme crochet pour montrer ce que sa technologie peut faire dans les films d’animation.

Epic Games poursuit son expansion dans l’industrie cinématographique.

L’investissement d’Epic Games dans des projets cinématographiques confirme l’intérêt de l’entreprise pour positionnez votre moteur graphique dans d’autres secteurs. La société a vendu l’Unreal Engine depuis la fin des années 1990 à des studios de développement et la technologie est à l’origine de franchises telles que Gears of War, Mass Effect et Borderlands.

Après le lancement de Unreal Engine 4, Epic Games a commencé à s’ouvrir à d’autres domaines tels que la visualisation architecturale, l’ingénierie automobile et le cinéma. Une partie du succès de son expansion est due à Fortnite, un phénomène culturel qui a pris d’assaut l’industrie du jeu vidéo et refuse de céder du terrain.

Actuellement, plusieurs studios de production ont commencé à considérer les décors virtuels comme une alternative à leurs films. L’exemple le plus évident est vu avec Disney et Lucasfilm dans Le mandalorien, bien que HBO ait fait quelque chose de similaire dans la saison 3 de Westworld.