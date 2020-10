Darren Star, créateur de séries emblématiques comme Living Sensation ou Sex and the City, fait sensation sur Netflix avec Emily à Paris. L’histoire d’une belle et belle dirigeante américaine, interprétée par Lily Collins, qui s’installe dans la ville lumière, a ébloui le public, qui pleure déjà pour une deuxième saison.

En fait, il semble que la plateforme en ait pris note, car il semble que Star développe déjà les épisodes suivants. Du moins, c’est ce qui ressort de ses déclarations dans O Magazine, où il a déjà parlé de la façon dont il veut aborder la deuxième saison.

«Dans la saison 2, Emily sera plus intégrée dans la ville, elle sera une résidente de plus. Cela mettra vos pieds sur terre. Il y construira une vie », a-t-il déclaré. Ainsi, cela semble indiquer que la fiction a une forte probabilité de se renouveler.

Cependant, nous devons encore attendre la confirmation officielle. Ce ne serait pas la première fois que le service de streaming annule une production qui semble avoir triomphé auprès du public.

Même ainsi, même si Netflix confirmait qu’Emily à Paris aura une autre saison, cela ne garantirait pas non plus que celle-ci serait tournée. Preuve en est les annulations de The Society et This shit me surpasse, qui se sont produites après que la plate-forme les a renouvelées (l’une d’entre elles avait une annonce officielle). Dans les deux cas, la société a reculé en raison de complications liées à la reprise du tournage en raison du COVID-19.

Source: Cependant