Les entreprises EELGOOD qui ont placé l’environnement, la société et la gouvernance d’entreprise – la sainte trinité de l’ESG – au cœur de leurs opérations ont été les grands gagnants à sortir de l’économie battue par Covid-19 en 2020.

Les fonds de suivi d’actions (ETF) qui concentrent leurs investissements sur des actions éthiques qui se sont remises de la pandémie à un rythme et à une échelle qui ont laissé d’autres secteurs sur pied.

Le FNB Invesco Solar a affiché un rendement phénoménal de 301% depuis le début de l’année. Le FNB First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy a grimpé de 164,9% pour atteindre un sommet historique de 68,24 $.

Pendant ce temps, l’indice WilderHill New Energy Global Innovation (NEX) – basé aux États-Unis mais suivant les entreprises d’énergie propre du Royaume-Uni et de l’UE – est revenu d’un creux de 156 $ au début de mars pour se situer au-dessus de 450 $, un rebond de 152%.

Trois des 10 ETF britanniques les plus performants étaient axés sur la durabilité: les fonds Positive Change and Global Stewardship de Baillie Gifford et le fonds Guinness Sustainable Energy.

Pour les observateurs boursiers, la pandémie a marqué le moment où les entreprises ESG sont passées, en termes de valorisation des actions, de bons investissements à des investissements judicieux et à briser le mythe selon lequel les investisseurs doivent renoncer aux rendements pour investir de manière responsable.

«Covid était le moment», a déclaré un gestionnaire d’investissement senior. «Covid était le test de résistance pour l’ESG. Auparavant, les gens étaient cyniques, disant que l’ESG était un phénomène de beau temps. Ils disaient «il suffit d’attendre la prochaine récession, tout le monde reviendra en obligations souveraines».

«Au lieu de cela, les évaluations d’entreprises ayant une forte éthique verte – comme l’énergie verte, EV [electric vehicles] – vient de faire sauter le toit.

(WHI)

Parmi les leaders de l’indice NEX au Royaume-Uni, on trouve Ceres Power, une société de technologie des piles à combustible issue de l’Imperial College de Londres il y a 20 ans.

La technologie est compliquée mais les chiffres sont plus faciles à saisir. À partir de 2020, un peu moins de 250 pence, fin décembre, le cours de son action était à couper le souffle à 1270 pence.

‘C’est presque la tempête parfaite’

Ceres, basé à Horsham, a concédé sa technologie d’énergie propre à des géants de l’ingénierie, dont l’allemand Bosch et le fabricant de moteurs chinois Weichai, et a ajouté 100 employés pendant la pandémie, portant son effectif mondial à environ 350 personnes.

Phil Caldwell, ancien ingénieur chimiste pour ICI et maintenant PDG, a déclaré: «Beaucoup de gens pensent que ce n’est que du battage médiatique dans le cours de l’action parce que l’ESG est chaud, mais il faut regarder au-delà des fondamentaux.

«C’est presque la tempête parfaite. La perturbation qui se produit dans les industries conventionnelles comme l’automobile, le pétrole et le gaz et les services publics devant décarboner et passer à l’électrification. Tout cela a stimulé un marché pour notre technologie comme jamais auparavant.

«L’ESG devient un critère courant plutôt qu’un critère à la périphérie. En plus de cela, toutes les grandes économies recherchent un rebond vert après la pandémie tandis que les marchés financiers recherchent des opportunités de croissance alors qu’il y en a très peu.

«Ainsi, la plupart des sociétés pétrolières et gazières ont probablement réduit de moitié au cours de la période où nous avons multiplié par quatre ou cinq».

Selon les gestionnaires d’actifs, deux facteurs clés sont en jeu. D’une part, les investisseurs socialement conscients se font plus entendre, les entreprises exigeantes au sein de leurs portefeuilles font plus que du bout des lèvres sur les préoccupations ESG.

De l’autre, une réglementation plus stricte soutenue par un resserrement des règles sur la divulgation des entreprises se profile en Europe, en Asie et, avec l’arrivée de Joe Biden, aux États-Unis.

Covid était le moment, c’était le stress-test

Des facteurs locaux sont également en jeu. Au Royaume-Uni, le Brexit contribue à faire avancer une course aux armements environnementale, le gouvernement de Boris Johnson plaçant les investissements dans les technologies vertes au premier plan de ses plans de relance pandémique pour atteindre des émissions nettes de carbone nulles d’ici 2050 tout en forgeant “ l’Arabie saoudite du vent ”. .

Alors que dans l’UE, les entreprises ressentent l’influence croissante du réseau pour l’écologisation du système financier (NGFS), un réseau de banques centrales et de superviseurs financiers qui vise à accélérer la montée en puissance de la finance verte.

(

Un activiste bloque les bureaux de BP lors d’une manifestation en 2019

/ PA)

L’impact sur le paysage plus large de l’investissement a poussé même les géants de l’industrie à en prendre note, avec une série d’entreprises allant de BP et Shell à Unliever, GlaxoSmithKline et AstraZeneca annonçant une évolution vers des émissions nettes nulles dans leurs opérations et chaînes d’approvisionnement.

Nestlé, le plus grand producteur alimentaire au monde et une cible fréquente des militants, a promis 2 milliards de dollars pour réduire le plastique dans les emballages et a engagé quelque 3,6 milliards de dollars pour réduire ses émissions de carbone.

Geoffrey Smith, contributeur chez Investing.com, a déclaré: «Cela coûte beaucoup d’argent pour rester du bon côté de la foule ESG. Cependant, la direction de Nestlé considère évidemment que cela coûtera plus cher aux actionnaires à long terme si ce n’est pas le cas.

«Nestlé ne peut pas se permettre d’être abandonné par de tels fonds pour avoir fait trop peu. L’annonce semble chère, mais inévitable », a-t-il ajouté.

Steven Fine, patron de la maison d’investissement Peel Hunt, est d’accord. Il a déclaré: «L’ESG est absolument réel et la vitesse à laquelle elle se développe en tant que facteur de stimulation de l’investissement est phénoménale.

(Un parc éolien ouvert par Nestlé UK à Dumfries et Galloway. / PA)

«Ce ne sont pas seulement les jeunes investisseurs. Nous constatons cela dans tous les domaines – et à mon avis, la notation ESG d’une entreprise sera bientôt plus importante que sa notation de crédit. Traitez-le légèrement à vos risques et périls. ”

Peel fait valoir un point clé: il n’y a pas de références universellement acceptées pour réussir sur des critères qui peuvent être assez nébuleux, ce qui conduit à des accusations selon lesquelles la précipitation à sauter dans le train ESG est ouverte à l’exploitation des cases à cocher.

Il y a une pression pour le changement. En septembre, les dirigeants des quatre grands cabinets comptables britanniques ont dévoilé une initiative conjointe visant à encourager les grandes entreprises mondiales à adopter des mesures standard dans leurs comptes 2021.

Déplorant la «soupe à l’alphabet» actuelle, Punit Renjen, directeur général mondial de Deloitte, a déclaré au Financial Times. «Il est important pour nous d’avoir un ensemble commun de normes et s’il y a une adoption généralisée, cela conduira à un changement de comportement.»

Les gestionnaires de fonds, quant à eux, restent convaincus que s’il est naturel de s’attendre à un certain recul alors que les premiers investisseurs profitent de la crise de cette année, l’avenir à long terme reste sain.

Laith Khalaf, d’AJ Bell, a déclaré: “Ce fut une année record pour les ventes de fonds éthiques au Royaume-Uni, mais ils ne représentent toujours que 3% du total des fonds sous gestion parmi les fournisseurs de fonds, ce qui montre qu’il y a encore beaucoup de possibilités pour croissance.

«En plus des efforts mondiaux concertés pour freiner le changement climatique, l’élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis s’est également avérée positive pour les actions d’énergie propre.

«Il y a cependant des domaines qui semblent surachetés – le cours de l’action Tesla a été multiplié par huit au cours de l’année dernière et se négocie désormais à environ 600 fois ses bénéfices. Cependant, il s’agit d’un stock où les nombreux vendeurs à découvert ont été continuellement brûlés en pariant contre son ascension fulgurante. “

Nigel Green, PDG de deVere, a déclaré lors d’une table ronde de .: «Les milléniaux citent l’investissement ESG comme leur priorité absolue lorsqu’ils envisagent des opportunités d’investissement. Ceci est crucial car le plus grand transfert générationnel de richesse jamais réalisé – probablement autour de 30 milliards de dollars – des baby-boomers aux milléniaux aura lieu dans les prochaines années.

«L’investissement ESG allait déjà remodeler le paysage de l’investissement dans cette nouvelle décennie – mais le coronavirus accélérera le rythme de cette refonte.»