Après le duo de Christian Nodal, Belinda brille avec “Mamacita” | Instagram

La chanteuse Belinda lance une nouvelle chanson après le lancement controversé du duo entre Christian Nodal et Ángela Aguilar, la pop star allume les réseaux en tremblant au rythme de “Mamacita“.

La chanteuse d’origine espagnole, qui a vécu plusieurs années au Mexique, a réagi au duo controversé qu’elle a récemment lancé Christián Nodal en compagnie de Angela Aguilar.

Maintenant le beau Belinda Peregrín elle montre sa grande beauté et se retourne sur les réseaux en se montrant dansant au rythme de “Mamacita”, sa dernière collaboration avec les chanteurs Chino et Nacho et le duo néerlandais de musique électronique Showtek.

L’interprète de chansons comme “Love at first sight”, “Beautiful trahison”, “Angel”, etc., s’est dit très heureuse de sa récente première, qu’elle a révélé avoir “réservé” et a apparemment trouvé le meilleur moment pour la partager avec les fans.

Cette chanson qui a été sauvegardée pendant quelques mois est enfin sortie. C’est pour vous avec beaucoup d’amour, avec Nacho avec Showtek. C’est une chanson avec beaucoup de rythme, pour danser, pour profiter, pour chanter, pour s’amuser, pour rire », a déclaré Belinda.

Malheureusement, la chanson n’a pas encore de vidéo officielle, mais vous pouvez déjà l’écouter via les plateformes numériques.

Pendant ce temps, la star de la musique n’a pas quitté ses fans sans leur donner un avant-goût du sujet avec tout et de la danse, dans lequel il apparaît accompagné de deux de ses maquilleurs Ale Maya et Roddo González.

Après la sortie de ce nouveau matériel, beaucoup ont souligné que ce serait une réponse évidente à toute la controverse que le duo a déclenchée par son petit ami Christian Nodal qui a créé “Tell Me How Do You Want” à côté de la fille du célèbre interprète et vainqueur de plusieurs reconnaissances, Pepe Aguilar.

C’est dimanche dernier qu’il a été annoncé que la nouvelle collaboration entre Nodal et Aguilar aurait été placée à la première place des tendances sur YouTube.

Dès le départ, la popularité de la mélodie s’est accompagnée d’une forte polémique et de divers commentaires parmi ceux qui ont souligné «tous deux faisaient un très beau couple» qui «projetaient une excellente chimie» et beaucoup ont même montré leur préférence pour «Angela plutôt que Belinda».

La mélodie dépeint l’ancien entraîneur de “La voix du Mexique“qui tente de conquérir la jeune femme, elle le méprise pourtant fermement à plusieurs reprises lorsqu’elle le considère comme un” coureur de jupons “.

L’interprète de “Adiós amor” a partagé quelques détails sur ce duo pour lequel il souligne, il a cherché Pepe Aguilar en premier lieu afin de lui demander la permission d’approuver l’idée, puisque l’homme d’affaires examine également chacun des projets avec dévouement de la carrière de votre fille.

Cependant, il a révélé que pendant un moment il “s’est senti nerveux” en cherchant l’interprète et en exposant son idée, car bien qu’il ait fait la chanson en pensant à ce duo, il ne savait pas si le père du chanteur donnerait son approbation.

De même, Nodal a exprimé une grande admiration pour la jeune artiste de 17 ans, Ángela Aguilar, c’est pourquoi je cherche à faire de cette proposition une réalité.