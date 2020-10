Après le lancement de la publicité, Gabriela Spanic, reçoit de vifs commentaires | INSTAGRAM

Il y a quelques jours, l’actrice vénézuélienne (nationalisée mexicaine), Gabriela Spanic a partagé une courte vidéo sur ses réseaux sociaux officiels, faisant la promotion de la nouvelle glace Baileys sans alcool, cependant, les internautes l’accusent d’être étrange, étrange et suragirée. .

Ce qui a fait que le petit clip a rapidement tourné vir @ l, mais pas de la manière que Spanic attendait, car ce sont les utilisateurs des réseaux qui se sont consacrés à se moquer du comportement étrange de l’actrice, tout en dégustant sa glace, comme ils l’ont assuré, qu’elle parlait d’une manière étrange et exagérait la situation.

Et c’est cela, si vous regardez particulièrement attentivement vidéo commerciale, On peut noter que même le ton de voix utilisé par l’actrice est différent de la vraie voix de l’artiste. de l’alcool, bien sûr, pour maintenir ma silhouette divine », explique Gaby Spanic au début du contenu audiovisuel susmentionné.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Comme un ange! Gabriela Spanic modèle un vêtement délicat pour Instagram

«Je suis donc coupable d’en profiter pleinement. Chéris, faisons un pacte de p3rras avec ice-ice-baileys », a poursuivi Spanic dans son clip, il est à noter que la tenue qu’il utilise, s’accorde parfaitement avec l’un de ses rôles les plus attachants, que nous croyons, il jouait lors de l’exécution commercial controversé.

De plus, et ce qui a vraiment fait peur, pourrait-on dire, c’est le rire qu’il utilise à la fin de la vidéo, faisant référence à son rôle emblématique de “La Usurpadora”, un détail que, apparemment, les internautes n’ont pas pris en compte, alors, de même, ils ont accusé l’actrice d’agir de façon étrange, en utilisant des voix très peu conventionnelles et en provoquant des intrigues.

De même, les utilisateurs du réseau n’ont pas tardé à laisser leurs commentaires respectifs sur la publication, ou ils ont également partagé la vidéo de l’actrice, sous leurs propres arguments, certains d’entre eux ont mentionné la phrase typique: «Qu’est-ce que je viens de voir? “, Beaucoup d’autres ont écrit:” Quelle peur avec cette dame, emportez Internet, s’il vous plaît. “

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

D’autres commentaires de ce type étaient: «Ni les Baaeeeleeeisssss ou ce que les pi *** s prononcent…», «Il parle comme Edna Moda», «Il rit comme Yzma», «Il n’a pas d’alcool, mais il a un nouveau test de drogue très nocif pour la santé, ce n’est pas normal, pas de m @ men “,” L’usurpateur est resté debout “, ont écrit les internautes sur les réseaux sociaux.

Beaucoup d’autres internautes se sont juste mis à rire de l’actrice, qui, on ne sait pas si c’était la véritable intention lors de l’enregistrement du spot, mais c’est la réaction qui s’est le plus déchaînée au sein des célèbres réseaux sociaux.

Par exemple, sur Instagram, il y avait ceux qui ont défendu la vidéo de la vénézuélienne bec et ongles: «Une femme forte, elle se bat pour elle-même tous les jours sans s’arrêter, elle garde un beau sourire et des yeux brillants. C’est une grande guerrière qui a des désirs et des rêves nobles, un excellent exemple pour plusieurs générations qui ont été et sont à venir. Beaucoup sont passés pour votre vie, mais peu ont remarqué que vous aviez une valeur particulière, ceux qui ont réalisé à quel point vous êtes un joyau rare sont des gens chanceux, qui diraient une personne aussi incroyable dans ma vie? Belle femme forte et guerrière avec un bon cœur que vous n’oublierez jamais que vous n’êtes pas seule dans ce monde. Je t’aime dans le temps », a écrit un utilisateur, un admirateur de Spanic.

Bien qu’il y ait aussi des utilisateurs qui, nous n’avons pas compris leur point en commentant la vidéo, car, en plus de se moquer de l’attitude de Gaby, d’autres ont souligné qu’avec l’argent qu’il gagnait pour cette publicité des glaces populaires, il devrait payer le montant qui il a perdu dans le procès intenté par le journaliste Gustavo Adolfo Infante.