«J’ai découvert qu’ils allaient me le donner il y a environ 30 jours et j’ai dit: ‘Hé, pourquoi vont-ils me donner un doctorat? Ils m’ont dit: «La vérité (c’est) qu’en raison de votre carrière artistique, vous rendez le Mexique très fort à l’étranger. Vous faites donc une grande promotion de la gastronomie et des beaux endroits du Mexique. Je l’ai beaucoup aimé à cause de la partie qui dit: mettez le Mexique en tête à l’étranger. ”

Partie du texte qui est lue dans le diplôme qui a été décerné. (Instagram / Roberto Palazuelos.)

«Dans mon discours (d’acceptation), j’ai dit que je n’avais pas besoin d’être payé ou de recevoir des mentions honorables pour promouvoir mon pays. Je suis amoureux du Mexique et toute ma vie, jusqu’à ma mort, je continuerai à le promouvoir. Je suis très honoré qu’ils me l’aient donné », a-t-il assuré.

Concernant les réactions négatives dans les réseaux que cette reconnaissance a engendrées, Palazuelos il dit carrément qu’il y est habitué.

⚠️La Chambre des Sénateurs et la Chambre des Députés, dans le cadre du Sommet Mondial de la Connaissance 2020-2021, ont décerné le DOCTORAT HONORIS CAUSA à ROBERTO PALAZUELOS! Il n’y a aucun doute: au cours de ce mandat de six ans, il y aura plus de “Doctors Horroris Causa” que de câbles suspendus à des lampadaires. pic.twitter.com/FHqSoGhHeC – Alberto Tavira (@betotavira) 15 octobre 2020

«Qu’est-ce que je leur dis? Qu’ils veulent me donner un doctorat pour ma promotion du Mexique à l’étranger et dire non et les impolis? La vérité est que le doctorat ne me fait ni plus ni moins. C’est une attention que ces institutions veulent avoir avec moi et je suis respectueusement allée la recevoir. ”

«Dans cette course, inquiétez-vous quand ils ne parlent pas de vous. Il y aura toujours de bonnes critiques, de mauvaises critiques, des critiques constructives et envieuses, elles sont toujours très bien reçues ».

