ai Havertz et Timo Werner ont obtenu le regain de confiance dont ils avaient désespérément besoin contre Morecambe – mais Frank Lampard devrait être tout aussi encouragé par deux stars émergentes, qui pourraient encore avoir un rôle majeur à jouer dans la seconde moitié de la saison.

La victoire 4-0 de dimanche en FA Cup était plus que le duo allemand, qui a coulé sans laisser de trace lors de la crise de mi-saison de Chelsea.

La décision de Lampard de jouer la paire contre l’opposition de la Ligue 2 pourrait s’avérer être un coup de maître en gestion si elle représente un tournant dans leurs débuts de carrière à Chelsea. Mais dans les starlettes de l’académie Callum Hudson-Odoi et Billy Gilmour, il avait deux autres joueurs qui ont brillé – bien que contre une opposition limitée – et ont encore renforcé leurs appels pour un temps de jeu plus régulier.

Certes, il ne s’agissait que de Morecambe, mais les deux ont déjà prouvé qu’ils pouvaient opérer à des niveaux beaucoup plus élevés. C’était simplement un rappel à Lampard de leurs qualités.

Pour Hudson-Odoi – un joueur qui a dû travailler dur pour convaincre son manager qu’on peut lui faire confiance de manière cohérente – c’était une dernière déclaration d’intention.

L’ailier, que Chelsea s’est battu si dur pour garder hors des griffes du Bayern Munich, répond à tous les défis placés devant lui.

Il n’a commencé que huit matchs cette saison, mais a marqué hier son cinquième but de la campagne.

Alors que Chelsea a pataugé ces derniers temps, il s’est épanoui, sortant du banc pour marquer un but lors de la défaite contre Arsenal le lendemain de Noël, et marquant une consolation contre Manchester City le week-end dernier.

Contre Morecambe, il en a fait un et en a marqué un autre, avec le type de course que Lampard veut voir de ses hommes larges.

Il atteint le point où le manager de Chelsea manque de raisons de le laisser de côté.

“Callum s’améliore et s’améliore, mais il y a aussi beaucoup plus à venir de Callum”, a déclaré Lampard. «Je pense que son application à l’entraînement, son envie de regarder son jeu, est formidable. Et son objectif aujourd’hui était un exemple fantastique de quelqu’un qui court pour briser les lignes et se retrouve là où serait un attaquant. C’est ce que les ailiers des temps modernes doivent faire.

«En termes de temps jusqu’à ce qu’il présente sa cause, il le fait maintenant. Dans cette équipe, nous avons trois ailiers naturels et un autre qui peut jouer à cette position.

«Mais en ce moment, la façon dont il joue, il aide, marque des buts et cela me rend vraiment heureux. Il y a eu un soulèvement de Callum et il y a plus d’engrenages pour lui. Quand il joue comme s’il joue, il est bon d’attendre plus de lui.

Lampard a parlé de la nécessité pour son équipe en développement de devenir plus impitoyable si elle veut vraiment se battre pour les plus gros prix.

À Gilmour, à l’âge de 19 ans, il a un talent qui joue au-delà de ses années – dictant le milieu de terrain comme un pro chevronné. C’était une performance pour annuler toute suggestion d’envoyer la starlette écossaise en prêt ce mois-ci.

“Billy pousse et je pense que Billy pousse depuis qu’il a fait sa percée la saison dernière contre l’opposition de haut niveau contre Liverpool”, a ajouté Lampard. «À partir de ces moments et avant que je sache, Billy serait un très, très bon joueur pour ce club, c’est le moins qu’on puisse dire, même à son jeune âge.

Même après avoir dépensé 220 millions de livres sterling pour la refonte de son équipe, Lampard est déterminé à faire en sorte que sa révolution de Chelsea repose également sur la jeunesse, Mason Mount étant désormais cimenté dans ses plans, tandis que Reece James et Kurt Zouma sont des personnages clés.

C’est pourquoi il insiste sur le fait que la patience est toujours nécessaire.

Il a ajouté: «Quand vous parlez des joueurs de l’académie, les gens en parlent et je parle de la jeunesse de cette équipe qui fonctionne très bien pour nous. Ce que nous ne pouvons pas demander aux jeunes de cette équipe, c’est parfois d’être absolument cohérents et d’être des tueurs comme les autres joueurs de la ligue le sont en termes de chiffres qu’ils produisent et produisent régulièrement.

«Cela viendra pour nos gars, mais pour le moment, leurs contributions sont bonnes.

«Je veux dire des tueurs dans les meilleurs termes possibles et j’espère que les gens savent ce que je veux dire.

«Nous avons beaucoup de jeunes joueurs avec beaucoup de potentiel, qui arrivent et qui sont jeunes.

«Mais les joueurs au sommet de la Premier League marquent semaine après semaine et gagnent année après année, et à l’âge de 27, 28 ans – et sont très établis et ils produisent semaine après semaine, avec de gros chiffres.

«Les joueurs à ce stade s’attendent à produire à ce genre de niveaux. Donc, pour nous, il y a du travail à faire pour atteindre les niveaux où nous espérons pouvoir sauter pour défier ces équipes.