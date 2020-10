Les fabricants d’ordinateurs ont expédié 79 millions d’ordinateurs personnels au troisième trimestre de 2020, soit une hausse de 13% d’une année sur l’autre avec Lenovo en tête du peloton, a rapporté la société d’analystes technologiques Canalys.

En examinant les livraisons mondiales d’ordinateurs de bureau, d’ordinateurs portables et de stations de travail, Canalys a constaté qu’Acer avait expédié 5,6 millions d’unités au dernier trimestre, soit une augmentation de 15% par rapport au trimestre de l’an dernier. C’était la plus forte augmentation en pourcentage par rapport à 2019. Mais Lenovo a expédié le plus d’unités au troisième trimestre, à 19,3 millions, soit une augmentation de 11% par rapport à l’année dernière, suivi de HP avec 18,6 millions, une hausse de 12% d’une année sur l’autre. Dell a expédié 11,9 millions d’unités au troisième trimestre, soit une baisse de 0,5% par rapport à l’année précédente, tandis qu’Apple a expédié 6,3 millions d’unités, soit une augmentation de 13,2%.

Plus tôt cette année, les ordinateurs portables étaient particulièrement difficiles à trouver, avec une énorme et soudaine augmentation de la demande des personnes travaillant et apprenant à domicile pendant la pandémie de coronavirus. Mais la chaîne d’approvisionnement n’a pas pu suivre le rythme et les expéditions de PC ont diminué de 12,3% au cours du premier trimestre de 2020. Mais l’analyste de Canalys Ishan Dutt a déclaré dans un communiqué que les fournisseurs avaient commencé à se redresser dans les mois qui ont suivi.

«Les vendeurs, la chaîne d’approvisionnement et le canal ont maintenant eu le temps de trouver leurs marques et d’allouer des ressources à la fourniture d’ordinateurs portables, qui continuent de voir une demande massive de la part des entreprises et des consommateurs», a déclaré Dutt.

Les dépenses en informatique, y compris les investissements dans les PC, «seront un moteur essentiel de la reprise économique au lendemain de la pandémie», a-t-il ajouté.