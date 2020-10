Cette année a été tumultueuse pour l’Overwatch League. Ce n’était pas censé être ainsi: la saison 2020 était censée être une année marquante, une chance de réaliser enfin l’ambition d’avoir une ligue véritablement mondiale avec des équipes voyageant partout dans le monde pour s’affronter.

Ce rêve a été interrompu en raison de la pandémie en cours et de l’incapacité des équipes et des joueurs à voyager. Pour aggraver les choses, l’audience a chuté après le passage de Twitch à YouTube, et la montée rapide du tireur d’équipe de Riot Valorant a déclenché un exode de joueurs de renom, dirigé par le MVP OWL 2019 Jay «Sinatraa» Won. À un moment donné, la deuxième meilleure équipe de la ligue a abandonné toute sa liste.

Mais les choses ont régulièrement changé. Après être passée au jeu en ligne, la ligue a finalement adopté une structure de tournoi, ce qui a ajouté une excitation bien nécessaire à la saison régulière et, plus tard, aux éliminatoires. Cela semble avoir fonctionné: la ligue affirme que le nombre de téléspectateurs a atteint un sommet en séries éliminatoires avec une audience moyenne par minute de 375 000 téléspectateurs. Maintenant, OWL cherche à tirer parti de cet élan avec son championnat annuel, la Grande Finale, qui débutera le 8 octobre.

Compte tenu de l’état du monde, la compétition sera un peu différente de celle du passé, mais c’est toujours l’un des plus grands événements esports de l’année. Voici ce que vous devez savoir pour vous lancer.

Qu’est ce qui est different

Le premier grand changement en 2020 est la structure. Au cours des deux dernières saisons, la grande finale a été un affrontement entre les deux meilleures équipes de la ligue. Mais ce n’est pas le cas cette année. Après que OWL est passé à un format en ligne, il a été forcé de diviser les équipes en deux groupes régionaux; un pour l’Amérique du Nord et un autre pour l’Asie. Chacun avait ses propres mini-séries éliminatoires, les deux meilleures équipes de chaque région se qualifiant pour la grande finale.

Les finales se dérouleront toujours en ligne, mais afin de garantir l’équité de la compétition – et de surmonter des problèmes comme la latence – les deux représentants nord-américains se sont envolés pour la Corée, ce qui impliquait deux semaines de quarantaine avant le tournoi de cette semaine. Les équipes s’affronteront en ligne, mais chaque équipe sera basée dans une installation d’équipe, où elles pourront encore interagir physiquement entre elles et avec les entraîneurs.

Cela signifie que la grande finale ne sera pas tout à fait le spectacle qu’elle a été dans le passé, avec des événements précédents organisés dans les arènes de la NBA à New York et à Philadelphie devant des milliers de fans. D’autres compétitions d’esports, comme le championnat du monde de League of Legends, ont choisi de jouer dans des studios de haute technologie dépourvus de fans. Mais OWL a emprunté une voie différente avec une scène virtuelle qui fait ses débuts lors de l’événement, qui est censée imiter l’apparence et la convivialité d’une arène e-sport traditionnelle.

Voici un bref aperçu de ce à quoi cela ressemblera:

À quoi s’attendre

Des quatre équipes qui se sont qualifiées pour la grande finale, il y a pas mal d’histoires intéressantes à suivre. Les Chocs de San Francisco sont les champions en titre, une équipe qui a réussi à bien performer toute l’année malgré la perte de sa plus grande star au milieu de la saison. Le Philadelphia Fusion, quant à lui, a acquis une réputation de grande équipe qui vacille dans les grands moments. Ils ont terminé deuxième de la grande finale de 2018 et ont également terminé deuxième dans plusieurs autres tournois. Ils avaient même le deuxième meilleur record de la saison régulière 2020 OWL. Dans un article paru dans The Players ‘Tribune, la star de Fusion et candidat MVP Jae-hyeok «Carpe» Lee a écrit sur le fait de surmonter ce label finaliste. «Donc cette chance ici… nous devons la saisir», a-t-il écrit. «Nous devons lui donner tout ce que nous avons, pour tous ceux qui ont précédé.»

En Asie, il y a un favori clair. Les Dragons de Shanghai – autrefois la risée de la ligue, n’ayant pas remporté un seul match en 2018 – sont depuis devenus une force dominante. Ils ont eu le meilleur record de saison régulière cette année et ont remporté les éliminatoires de la région asiatique ainsi que deux tournois de mi-saison. Ils se vantent également du MVP en titre OWL Byung-sun «Fleta» Kim. L’autre représentant de l’Asie, la dynastie de Séoul, a emprunté un chemin bien différent vers la finale. Après une saison régulière moyenne, où ils ont terminé 12-12, ils ont pris vie en séries éliminatoires, battant toutes les équipes non nommées Shanghai Dragons. La cohérence a été un problème pour la dynastie, mais au mieux, c’est une équipe de premier plan.

Tout cela pour dire qu’il n’y a pas de favori clair, en particulier parce que les deux régions ne se sont pas affrontées cette année en raison des restrictions régionales. Voir des équipes comme les Shock et les Dragons s’affronter pour la première fois en 2020 devrait être un moment passionnant pour les fans. Et cela rend presque impossible de prédire un gagnant.

Photo: Dynastie de Séoul

Comment regarder

Les jeux auront lieu aux heures de grande écoute en Corée, ce qui signifie qu’ils pourraient être un peu difficiles à regarder en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. Pour ceux de la côte Est d’Amérique du Nord, par exemple, vous serez regarder les matchs OWL dès le matin. Et comme cela a été le cas toute l’année, chaque jeu ne sera disponible que sur YouTube.

Voici le calendrier, et vous pouvez consulter le support complet ici.

8 octobre

4AM PT / 7AM ET – Seoul Dynasty contre San Francisco Shock 6AM PT / 9AM ET – Philadelphia Fusion contre Shanghai Dragons

9 octobre

2AM PT / 5AM ET – TBD 4AM PT / 7AM ET – TBD 6AM PT / 9AM ET – TBD

10 octobre