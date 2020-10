Après une triste nouvelle, Gabriela Spanic, donne tout sur scène | INSTAGRAM

Être la première célébrité latino-américaine dans le célèbre programme diffusé en Europe “Danser avec les étoiles” La version Hongrie, la mexicaine nationalisée vénézuélienne, Gabriela Spanic, a tous les projecteurs dessus, car elle a fait sensation totale, tant auprès du public local que du public international.

On sait parfaitement que l’actrice aime vraiment faire n’importe quelle activité en termes d’art, puisque, en plus d’être une comédienne de télévision talentueuse, on peut cette fois la voir sous une autre facette que beaucoup ignoraient peut-être: Gabriela Spanic danseuse.

Bien que, depuis que l’actrice ait reçu l’invitation à participer au célèbre programme de talents, de nombreux utilisateurs n’imaginaient pas comment Spanic se produisait dans cette discipline, car il n’avait partagé que des images des costumes qu’il avait utilisés pour le spectacle, mais il ne savait pas avait donné à ses près de deux millions d’abonnés l’occasion de partager sur Instagram, une vidéo dans laquelle nous avons pu voir comment il a développé la danse et être un grand divertissement pour des millions de personnes.

Cela pourrait aussi vous intéresser: voici à quoi ressemblent Fernando Colunga et Gaby Spanic 22 ans après La Usurpadora

Enfin, l’attente est terminée et la talentueuse et charismatique méchante telenovela a utilisé son profil officiel sur le réseau social pour partager une vidéo en compagnie de son partenaire de danse, Andrei Mangra, interprétant une chorégraphie pour le célèbre programme, bien que, avec un trouble message, qui a touché le cœur de tous ses admirateurs et fans.

Gaby Spanic a révélé dans la publication qu’elle devait monter sur scène pour danser, bien que son âme et son cœur soient avec sa mère, mais son corps était en conflit, comme elle l’a mentionné plus tard dans une interview trois heures avant de partir. Sur scène pour danser, il a passé un appel avec sa mère, qui ne savait pas que ce serait la dernière, il convient de mentionner que, juste après avoir terminé la chorégraphie, Spanic a reçu la nouvelle déchirante: sa mère avait perdu la vie.

Dans la vidéo, on peut voir “La usurpadora” vêtue d’une tenue rouge s3nsu @ l, qui met en valeur sa silhouette et ses attributs, et une courte perruque noire, tout à fait dans le style de la célèbre chanson que Gaby et Andrei ont dansé au rythme de Quick Step, le duo a saisi le public de l’émission de télévision hongroise avec leurs pas de danse sur la chanson “Montre-moi comment tu Burlesque”, l’un des thèmes principaux de la bande originale du film musical iconique ” Burlesque “, interprété par la chanteuse américaine Christina Aguilera et Cher.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

De même, on sait parfaitement que Spanic est une personne très dévouée à ce qu’il fait, il l’a laissé voir complètement en partageant la vidéo de sa chorégraphie, qui, bien que, comme elle le mentionne, avait ses pensées ailleurs, il avait assez de tête pour interpréter une chorégraphie qui demande autant de concentration que ce style de danse.

Et bien sûr, comme prévu, dans certains moments on peut l’observer même avec un regard perdu, mais évidemment c’est compris, car la situation qu’elle vivait à ce moment-là était extrêmement délicate, on applaudit Gaby Spanic pour avoir osé monter sur scène Face à une occasion si difficile et pouvoir interpréter sa danse comme il l’a fait, tout donner sur scène.

De la même manière, les internautes au sein du réseau social reconnu de la photographie, ont donné leurs mots d’encouragement et de félicitations sans fin, car, il faut vraiment du courage pour passer devant les caméras et gaspiller des talents et des milliers d’émotions, même quand conscient de la situation difficile et malheureuse dans laquelle il se trouvait.