Le zoo de l’Est du Texas et le parc Gator, ainsi que des fans du monde entier, pleurent la perte d’Azizi, le veau de 19 mois d’April la girafe. Azizi est décédé mardi d’une maladie “inattendue et inévitable” après avoir récemment été traité pour un problème parasitaire, a indiqué le zoo dans un communiqué.

Selon un communiqué de l’East Texas Zoo et de Gator Park qui a été partagé mercredi sur Facebook, Azizi “avait récemment reçu un traitement pour un problème parasitaire” et s’était vu prescrire un “régime de traitements” par le personnel vétérinaire. Bien que le veau ait montré des signes d’amélioration, “mardi, Azizi était à terre et a réussi un examen vétérinaire”. Un examen post-mortem a révélé qu’Azizi avait un intestin tordu autour de son artère mésentérique crânienne, ce qui a causé sa mort. Le zoo a déclaré que «la condition était totalement inattendue et inévitable». Dans la déclaration, ils ont dit qu’Azizi “restera dans les mémoires et profondément regretté. Nous apprécions votre soutien pendant cette période difficile.”

Azizi est devenu une sensation sur Internet grâce à la célébrité de sa mère April, qui a commencé après que le parc animalier de Harpursville, New York, ait retransmis en direct la naissance de son premier petit, Tajiri, en février 2017.Ce flux YouTube a recueilli plus de 232 millions de vues en direct, avec plus de 14 millions de personnes à l’écoute le jour de la naissance de Tajiri en avril et 1,2 million à regarder la naissance comme elle s’est produite, a rapporté PEOPLE à l’époque.

En juillet 2018, le parc animalier a annoncé qu’April était de nouveau enceinte, le propriétaire Jordan Patch annonçant que «les résultats sont là et nous allons avoir un bébé». Il a également confirmé que «la caméra est montée et roulée, et qu’ils regardent en ce moment». En février 2019, le parc a révélé qu’il s’attendait à ce qu’avril accouche en mars, et plus de 300000 personnes ont regardé la naissance d’Azizi en direct sur YouTube le 16 mars.

«Nous nous joignons au zoo de l’est du Texas et à Gator Park pour pleurer la perte d’Azizi, qui est décédé de façon inattendue dans leur établissement mardi. Azizi était le plus récent et dernier veau d’April la girafe. Nous savons que le décès d’Azizi n’aurait pas pu être prédit ni empêché », a écrit le parc en réponse à la nouvelle de la mort d’Azizi. «Sa perte est absolument dévastatrice pour notre équipe, et il sera aimé, regretté et chéri par la communauté mondiale du parc animalier. Cette nouvelle est déchirante et nous présentons nos condoléances et notre soutien à l’établissement qu’Azizi a appelé chez lui.