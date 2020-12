Archie joue dans sa première carte postale de Noël avec Meghan et Harry | Instagram

Il y a quelques mois à peine, le petit Archie, fils de Meghan Markle et le prince Harry est apparu dans les bras de sa mère, alors qu’elle lui lisait une histoire pour la charité, aujourd’hui fils des Sussex et arrière-petit-fils de Reine Isabelle II étoiles dans sa première carte postale de Noël avec ses parents. Ça a cessé d’être un bébé!

Dans cette image, le Sussex posent pour celle qui représente leur première carte postale de Noël depuis leur résidence en Californie, cependant, c’est leur fils Archie qui à cette occasion a volé toute la vedette à ses célèbres parents.

La famille Sussex apparaît dans une image caricaturée, Meghan est allongée sur un jardin, derrière elle, une immense maison de jouets où son premier-né, Archie Harrison, sort par la porte tandis qu’Harry peut voir derrière lui en train de regarder ses pas.

Dans l’image, il est clair qu’Archie n’est plus un bébé! Le petit garçon a fêté son premier anniversaire le 6 mai, il est donc déjà plus proche de deux ans et d’après ce qui a été vu en quelques apparitions, c’est un enfant agité.

Désormais, les Sussex apprécient pas à pas la croissance rapide de leur fils qui fera sûrement ses premiers pas bientôt.

La famille semble très heureuse, dans la carte postale Meghan, 39 ans, apparaît avec une chemise blanche et un jean, curieusement les trois ont choisi la même tenue et même Archie est vu habillé de la même manière, un jean et un pull bleu marine, ils sont également accompagnés du animaux de la famille, certainement une image totalement envahie par l’esprit du Noël, il n’y aura guère d’autre photo qui égalera l’amour et le bonheur que les trois rayonnent.

“Je vous souhaite un très joyeux Noël et une nouvelle année prospère.” Le porte-parole de la famille a annoncé que l’image avait été capturée plus tôt ce mois-ci par Doria Ragland, la mère de Meghan, cette source a également révélé comment le processus décoratif était à la maison et qu’adviendra-t-il du pin qui orne désormais son jardin en Californie: «Le petit sapin de Noël, y compris les décorations pour la maison et autres décorations, ont été sélectionnés par Archie et l’arbre se remplira après les vacances», était la phrase avec laquelle ils accompagnaient l’image.

Sussex’s 2020

Un an après l’appel “Megxit“Et avec des changements constants pour les anciens membres de la famille royale, Harry et Meghan semblent avoir enfin atteint la stabilité qu’ils recherchaient tous deux après avoir quitté le Royaume-Uni, après janvier dernier de ce 2020, ils ont annoncé leur démission des engagements qu’ils avaient pris en devenant dans les ducs de Sussex, titre accordé par Elizabeth II.

Les anciens «hauts dirigeants» de la royauté sont restés tout au long de cette année à la recherche de cette indépendance économique tant attendue et 2020 a été marquée par de belles expériences, certaines pas si agréables.

Le bref passage de ces moments consiste en une énorme controverse pour avoir renoncé à continuer en tant que membres de la monarchie, les conflits familiaux supposés, la biographie soi-disant écrite avec leurs contributions et apparemment c’était un portrait de ce qu’ils avaient vécu en tant que vrais membres et qui se divisait en D’une certaine manière la relation entre les frères (héritiers du trône et enfants de Diana of Wales), les poursuites de Meghan contre les journaux britanniques et récemment, ce que Meghan a partagé sur la perte de son deuxième enfant en juillet dernier.

Sans aucun doute une année difficile pour tout le monde, révélatrice et qui a également ébranlé la couronne britannique, accompagnée de changements très importants.

Apparemment, c’est à cette date que le monde est rempli d’un plus grand espoir de surmonter une année aussi difficile, et c’est pourquoi Meghan et Harry ont partagé une carte postale si inspirante en montrant l’essence de ce qui les rend heureux aujourd’hui, bien qu’à certains égards De cette manière, l’effet sous lequel la carte postale est appréciée contribue à protéger la vie privée de votre enfant.