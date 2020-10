Ariana Grande annonce la première de son nouveau sixième album | AP

Chanteuse et actrice américaine Ariana Grande Il a causé un grand impact parmi ses followers en annonçant la première de son nouvel et sixième album studio qui sortira ce mois-ci, ce qui a sans aucun doute déclenché l’enthousiasme de ses fans.

Ariana Grande est dans les tendances aujourd’hui après avoir donné la bonne nouvelle d’elle Nouvel album car beaucoup attendaient d’elle plus de matériel musical.

Comme prévu, les réseaux sociaux ont explosé aujourd’hui, mercredi 14 octobre, après l’annonce de la chanteuse de la première de son sixième album studio et maintenant ses fans ont hâte de connaître la date de la nouvelle production qui pourrait atteindre plateformes musicales.

Il est à noter qu’il y a quelques semaines Ariana J’invite les Américains à voter tout en communiquant qu’il terminait un mix de ce qui était censé être son dernier album.

Sans donner beaucoup de détails, Grande à travers ses réseaux sociaux a annoncé à ses fans que ce mois-ci ils pourront l’écouter sixième disque, qui jusqu’à présent on ne sait pas encore quel nom il portera ni la date exacte à laquelle la nouvelle production du chanteur sera publiée.

j’ai hâte de te donner mon album ce mois-ci – Ariana Grande (@ArianaGrande) 14 octobre 2020

J’ai hâte de vous offrir mon nouvel album ce mois-ci », a écrit le chanteur.

Comme prévu après l’annonce qu’il a faite Ariana Ses followers, qui se font appeler Arianators, n’ont pas tardé à montrer leur émotion à travers leurs réseaux sociaux, principalement sur Twitter, où le nom de l’actrice est également rapidement devenu une tendance.

Les fans d’Ariana Grande ont montré leur gratitude et leur enthousiasme en sachant qu’ils entendront très bientôt de nouvelles chansons de l’actrice.

En attendant qu’Ariana dise la date précise de sortie de l’album “,” Je me suis préparé à 3h36 du matin au cas où Ariana Grande sortirait l’album “,” Ariana est venue sauver l’année “,” Quand Je vais sur Twitter et de nulle part le tweet d’Ariana Grande apparaît disant qu’elle a déjà un album à lancer », ont été certains des commentaires.

Ariana grande butera Elle a commencé sa carrière en 2008 dans la comédie musicale “Thirteen” de Broadway avant de jouer le rôle de Cat Valentine sur la série télévisée Nickelodeon “Victorious” et la suite, “Sam & Cat”.

Sa carrière musicale pour Grande a commencé en 2011 avec la bande originale de “Victorious” et depuis, Grande a réussi à positionner quatre albums au numéro un du Billboard 200 américain avec “Yours Truly” en 2013, “My Tout “en 2014,” Sweetener “en 2018 et” Thank U, Next “en 2019, et” Dangerous Woman “en 2016 au n ° 2.

Il est à noter que Ariana elle est la première artiste de l’histoire du palmarès à avoir les singles principaux de chacun de ses cinq albums pour faire ses débuts dans le top dix du palmarès Hot 100 du Billboard.

Ce qui est vraiment impressionnant, c’est que les critiques de musique ont comparé sa large gamme vocale à celle de Mariah Carey et ses récompenses comprennent un Grammy Award, un Brit Award, deux Billboard Music Awards, trois American Music Awards, trois MTV Europe Music Awards. Awards et cinq MTV Video Music Awards, entre autres récompenses.

Il est important de souligner que Grand Elle soutient une variété d’organismes de bienfaisance et est l’un des artistes les plus suivis sur les réseaux sociaux.En 2016, le magazine Time a nommé Grande l’une des 100 personnes les plus influentes au monde sur sa liste annuelle et en 2018, Billboard la nommée femme de l’année.

