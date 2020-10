Ariana Grande a annoncé ce mercredi qu’elle sortira un album ce mois-ci, les détails tels que le titre, la pochette ou les chansons qu’il contiendra ne sont pas connus.

“J’ai hâte de vous donner mon album ce mois-ci”, a écrit le chanteur sur Twitter sans plus d’explications.

L’auteur de «7 rings» a publié des indices incohérents selon lesquels elle travaillait sur un projet qu’elle a parfois appelé «AG6», après avoir téléchargé des photos d’elle-même avec son producteur régulier, Tommy Brown, et posté d’autres clichés. travailler sur des “mix” pour de nouvelles chansons.

Même au printemps, en pleine quarantaine en raison de la pandémie, il a avancé de petits fragments de chansons à travers les réseaux sociaux.

Alors que le dernier album de Grande, “Thank U, Next” est sorti en février 2019, l’artiste a publié cette année des collaborations avec d’autres artistes tels que le tube “Rain On Me”, mettant en vedette Lady Gaga, et “Stuck with U “Avec Justin Bieber.

Cet album serait le sixième que Grande a sorti depuis ses débuts en 2013, «Yours Truly», qui a décollé d’une carrière dans laquelle elle est pratiquement allée enregistrer pendant un an.

Avec ce dernier, Grande s’est imposée comme l’une des voix phares de la pop actuelle en recevant une nomination aux Grammy Awards pour l’album de l’année et pour le meilleur enregistrement pour le single «7 Rings», en plus d’être sur les listes des meilleures œuvres de l’année pour la presse spécialisée.

Un an plus tôt, “Sweetener” avait remporté le Grammy du meilleur album pop et leur single “God Is a Woman” était nominé pour la meilleure chanson pop.

S’il sort dans les semaines à venir, ce serait le deuxième album à être sorti par surprise par une diva de la pop en 2020, alors que Taylor Swift a sorti son célèbre «Folklore» avec un préavis de quelques jours et est déjà l’album le plus vendu de l’année.

