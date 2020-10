Ariana Grande vient-elle de faire de l’ombre à son ex Pete Davidson? Peut être. Sa nouvelle chanson “Positions” commence avec une emphase sur laquelle les fans se demandent si elle veut dire ce que nous pensons tous qu’elle veut dire. La première ligne de la chanson est: “Heaven vous a envoyé vers moi, j’espère juste que je ne répète pas l’histoire.” Cependant, certains semblent penser qu’elle a vraiment touché la partie «tourbe» de «répéter».

Les fans se sont tournés vers les réseaux sociaux dès la sortie du clip vendredi, avec un utilisateur disant selon InTouch: “Ari a dit …” Le ciel vous a envoyé vers moi. J’espère juste que je ne répète pas l’histoire. ” histoire de re-PETE. Pete Davidson! Cmon Ariana! ” Quelqu’un d’autre a écrit “Ariana ne s’est pas contentée de séparer la répétition pour ressembler à re-PETE hahahah so smart #POSITIONS.” Quelqu’un d’autre est intervenu avec: “J’espère que je ne re-PETE pas l’histoire omg Ariana ton esprit >>>>.”

Grande est sur le point de sortir son sixième album Positions le 30 octobre et les fans sont plus que prêts. Jusque-là, son nouveau clip et les paroles du single sont à la mode. Grande et la star de SNL ont eu une relation assez rapide. Prenant tout le monde par surprise, les deux sont devenus publics en mai 2018 et se sont rapidement fiancés par la suite. Cependant, après leur engagement, les deux se sont séparés cinq mois plus tard.

Depuis lors, Davidson n’a pas beaucoup parlé de leur rupture, blâmant Grande pour son raisonnement sur les raisons pour lesquelles il a dû rester silencieux jusqu’à récemment. Au cours de la dernière année, Davidson s’est ouvert un peu à la fois sur leur relation et sur ce qui s’est passé. Il a admis qu’il savait que c’était fini après la mort du rappeur et de l’ex Mac Miller de Grande.

“Je pense que j’ai dit, comme, ‘Je serai ici jusqu’à ce que tu ne veuilles pas que je sois ici'”, a-t-il déclaré sur son podcast Live Your Truth lors d’une conversation avec Charlamagne. «Je savais à peu près que c’était fini après ça. C’était vraiment horrible et je ne peux pas imaginer à quoi ça ressemble. C’est vraiment terrible. Tout ce que je sais, c’est qu’elle aimait vraiment les s – hors de lui et elle ne montait pas de spectacle ou quoi que ce soit. “

Un an après leur rupture, Grande s’est tournée vers les activités sociales pour réfléchir à la façon dont le temps bien nécessaire passé seul avait beaucoup contribué à ses livres. «Joyeux anniversaire, merci, ensuite», a-t-elle écrit. “Je ne peux pas croire que j’ai passé plus de temps seul cette année que dans ma vie, je ne peux pas croire combien de séances avec mon thérapeute j’ai eues, combien de fois j’ai chanté cette chanson, combien J’ai appris et guéri, combien il me reste à apprendre et à guérir! “