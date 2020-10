Ariana Grande lance son nouvel album Positions, les réseaux éclatent! | AP

La chanteuse Ariana Grande A publié “Positions“, son nouvel album, faisant sensation auprès de ses followers sur les réseaux sociaux où ils en ont rapidement fait une tendance après sa sortie.

Ariana Grande a annoncé le projet à la mi-octobre et a ensuite sorti le premier single qui partage un nom avec lui. album.

Il est à noter que “Positions” est le sixième album studio de la chanteuse et son quatrième album en moins de trois ans, composé de 14 chansons, parmi lesquelles “Motive” avec Doja Cat, “Off the table” avec The Weeknd et “Safety net” avec Ty Dolla $ ign.

Ariana Grande est sans aucun doute l’une des chanteuses les plus populaires du moment et à 27 ans elle peut se vanter d’avoir une carrière pleine de grands succès tels que Dangerous Woman, God is a Woman et 7 anneaux.

De cette manière, il a gagné des millions d’adeptes à travers le monde et le respect de critiques spécialisés pour la qualité et l’innovation qu’il consacre à son travail.

Et aujourd’hui, l’actrice nous a également ravi avec la présentation de son nouvel album qui porte le nom “Positions”, lançant le single qui donne son nom au projet accompagné d’un clip vidéo avec elle-même, où l’on peut voir le nominé aux Grammy Awards devenu le commandant en chef de la Maison Blanche.

En envoyant un message à ses près de 300 millions d’abonnés entre les réseaux sociaux d’Instagram et Twitter, Grand a rendu sa position électorale claire et a encouragé les fans à voter.

J’écris pour rappeler à tout le monde de voter tôt », a posté l’italo-américain, accompagné d’une vidéo.

Il est à noter que plus tôt cette année, l’Américaine a rejoint Lady Gaga pour enregistrer “Rain on Me”, une chanson de l’album “Chromatica”.

Tous deux ont interprété la chanson lors de la cérémonie des MTV Video Music Awards en août dernier et la chanson a remporté le prix de la meilleure chanson de l’année, de la meilleure collaboration et de la meilleure photographie pour son clip vidéo.

De plus, Grande a également rejoint Justin Bieber sur “Stuck with U”, qui a remporté le prix du meilleur clip vidéo tourné depuis chez lui.

Ariana grande butera a commencé sa carrière en 2008 dans la comédie musicale “Thirteen” de Broadway, avant de jouer le rôle de Cat Valentine dans la série télévisée Nickelodeon “Victorious” de 2010 à 2013 et dans la suite, “Sam & Cat “de 2013 à 2014.

En outre, elle est également apparue dans d’autres rôles de théâtre et de télévision et a prêté sa voix à des séries télévisées et des films d’animation.

Alors que la carrière musicale de Grand a commencé en 2011 avec la bande originale de “Victorious” et depuis, Grande a réussi à positionner quatre albums au numéro un du Billboard 200 américain avec “Yours Truly” en 2013, “My Everythin” dans le 2014, “Sweetener” en 2018 et “Thank U, Next” en 2019, et “Dangerous Woman” en 2016 en deuxième position.

Également, Grand est la première artiste de l’histoire des charts à avoir les premiers singles de chacun de ses cinq albums dans le top dix du palmarès Hot 100 de Billboard et en 2014, Ariana était continuellement dans le top dix. pendant 34 semaines et était principalement dans le top 10 des singles de tout artiste cette année-là.

Ce nouvel album a permis à la célèbre chanteuse d’être une fois de plus dans le numéro un des tendances Twitter, où les utilisateurs ont partagé leur émotion et leur avis sur cette nouvelle œuvre musicale.

