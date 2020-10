Revoir en un coup d’œil

Dans son single de 2018, Thank U, Next, les anciens petits amis d’Ariana Grande ont reçu une réplique chacun. Le nouveau, l’agent immobilier haut de gamme de Los Angeles, Dalton Gomez, obtient tout cet album pour lui-même. Positions est un bain d’amour dans tous les aspects d’une nouvelle relation sérieuse, de la vie domestique détendue aux soucis de savoir si celle-ci peut vraiment durer, en passant par des quantités extraordinaires de sexe.

La voix de Grande est d’une grande beauté, plongeant et flottant au-dessus d’un fond musical somptueux dominé par les violons et les violoncelles cette fois. Sur Shut Up, une chanson rare qui parle de ses critiques plutôt que de son mec, elle fait l’insulte du titre d’environ neuf syllabes et vraiment charmante. Lorsque Doja Cat gronde pour un rap croassant au milieu du Motive dansant, cela souligne à quel point la voix de Grande flotte légèrement.

On dit souvent qu’un tel talent pourrait chanter l’annuaire téléphonique et le rendre beau. Grande donne un bon coup, essayant rarement d’explorer sa situation en termes poétiques. Au fil des synthés étincelants et de la basse souterraine de Just Like Magic, elle révèle: «Douze heures, j’ai eu une réunion d’équipe, puis une méditation à 13h30 / Puis je me rends en studio en écoutant de la merde que j’ai écrite. Continuez, Ariana. La jazzy My Hair n’utilise pas sa queue de cheval emblématique comme métaphore de quelque chose. Il s’agit simplement de permettre au garçon de le toucher. À quel grand mystère de la vie fait-elle allusion en appelant une chanson 34 + 35? «Ça veut dire que je veux 69 avec toi», explique-t-elle alors que la chanson s’efface.

Grande n’a encore que 27 ans, sur son sixième album, et a vécu plus que quelqu’un du double de son âge – une célébrité télévisée chez les adolescentes, un engagement brisé du comédien Pete Davidson, la mort de son ex-petit ami rappeur Mac Miller et en quelque sorte faire face à l’attentat de son concert à la Manchester Arena en 2017, qui en a tué 22 personnes. «Si je le dis clairement, donnez-moi simplement des bébés», annonce-t-elle sur 34 + 35.

Cependant, cela signifie que musicalement, elle ne tire pas aussi fort qu’elle l’était lorsqu’elle a sorti ses deux derniers albums, Sweetener et Thank U, Next, à seulement six mois d’intervalle. Plein de chansons de moins de trois minutes, Positions se termine rapidement. On dirait qu’elle a des choses plus importantes à faire.