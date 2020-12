Ariana Grande est prête à se marier! Grande et le nouveau petit ami Dalton Gomez sont fiancés, comme le confirme E! Nouvelles. Des sources proches du chanteur de “thank u, next” ont confirmé la nouvelle à la sortie dimanche. On dit que le sentiment dans les familles du couple est «heureux», et le couple est excité «de passer à l’étape suivante.

“C’est un moment heureux. Tout le monde est heureux, les familles sont heureuses”, raconte l’initié. “Ils ne pourraient pas être plus excités.” La confirmation intervient juste après que Grande ait laissé entendre le changement de statut de la relation dimanche lorsqu’elle a partagé une galerie de photos mettant en vedette Gomez et une bague de grande taille au doigt.

Le buzz des fiançailles a été encore plus alimenté par le fait qu’elle a sous-titré les images «pour toujours et certaines». En moins de 50 minutes, les photos Instagram avaient déjà récolté plus de 3 millions de likes.

Le couple a été lié pour la première fois en mars lorsque des rapports ont révélé qu’ils sortaient ensemble depuis quelques mois. Ils sont ensuite apparus dans le clip de la collaboration de Grande avec Justin Bieber, “Stuck With U”, sorti en mai. Malgré toute la folie de 2020, la paire semblait aller bien à l’automne.

“Ariana est toujours follement amoureuse de Dalton et est éperdument éperdue”, a déclaré une source à E! Nouvelles en octobre. «C’est une relation très saine. Ils adorent être ‘normaux’ et Ari adore le fait qu’il soit très terre à terre. Il la compense de l’industrie folle dans laquelle elle est. Ils passent beaucoup de temps à traîner chez elle à être bas -clé.”

Ceci est une histoire en développement.