Auteur-compositeur-interprète américain et producteur de musique Ariana Grande Il a récemment frappé la Maison Blanche avec son nouveau clip incroyable pour son single, «Positions», qui est le premier single de son prochain album qui sortira le 30 octobre.

C’est dans la nuit de ce jeudi 22 octobre qu’Ariana Grande en a profité pour lancer le clip de son nouveau single ».Positions“dans lequel elle ressemble au nouveau président des États-Unis.

Comme prévu, quelques minutes après la sortie musicale, Ariana Grande C’est devenu une tendance à la fois sur Twitter et sur d’autres réseaux sociaux où les fans de la chanteuse ont partagé les fragments dans lesquels elle apparaît en charge du pays nord-américain.

Dans la vidéo, nous pouvons voir comment Ariana Grande rencontre son cabinet, en plus de chanter depuis le bureau ovale.

Il est à noter que pour cela Nouveau single, s’est à nouveau associé au producteur de musique Tommy Brown et à la co-auteure Victoria Monét, responsable de leur tube “Thank U Next”.

De plus, il a travaillé pour la première fois avec le producteur London on da Track, ainsi qu’avec le compositeur Nija Charles, étant “Positions” le premier single de son prochain album, qui sortira le 30 octobre.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, après la première de “Positions”, les fans de Ariana Grande Twitter a inondé de réactions positives à cet incroyable nouveau single et bien sûr à l’image du chanteur.

Nous sommes tous d’accord pour dire que @ArianaGrande est la meilleure présidente de l’histoire, n’est-ce pas? “,” ARIANA OBTENIR DE SUPPRIMER LE PETIT RESTÉ DE H3T3ROSEXUALITÉ @ArianaGrande #POSITIONS “,” Ariana a commencé une nouvelle ère en tant que reine qu’elle est @ArianaGrande #POSITIONS “, étaient quelques-uns des commentaires.

À peine 17 heures après la sortie du clip, il est jusqu’à présent numéro deux des tendances sur la plate-forme YouTube, avec près de 14 millions de vues.

Ariana Grande Butera a débuté sa carrière artistique en 2008 dans la comédie musicale de Broadway “Thirteen”, avant de jouer le rôle de Cat Valentine dans la série Nickelodeon “Victorious” et la suite, “Sam & Cat”. dans d’autres rôles de théâtre et de télévision et a prêté sa voix à des séries télévisées et des films d’animation.

Alors que la carrière musicale de Grande a commencé en 2011 avec la bande originale de Victorious et depuis, elle a réussi à positionner quatre albums au numéro un du Billboard 200 américain avec Yours Truly, My Everything, Sweetener et Thank U, Next et Femme dangereuse en deuxième position.

Également, Ariana elle est la première artiste de l’histoire du palmarès à avoir les singles principaux de chacun de ses cinq albums pour faire ses débuts dans le top dix du palmarès Hot 100 du Billboard.

En revanche, il y a quelques jours, la chanteuse et actrice américaine Ariana Grande a fait un grand impact auprès de ses fans en annonçant la première de son nouveau et sixième album studio qui sortira ce mois-ci.

Les réseaux sociaux ont explosé après l’annonce de la chanteuse de la première de son sixième album studio et maintenant ses fans ont hâte de connaître la date de la nouvelle production qui pourrait atteindre les plateformes musicales.

C’est à travers ses réseaux sociaux qu’il a annoncé à ses followers que ce mois-ci ils pourront écouter son sixième album, cependant, pour l’instant on ne sait pas encore quel sera son nom mais il devrait sortir le 30 de ce mois. .

