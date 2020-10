Ariana Grand faisait fureur sur les réseaux sociaux ce vendredi en lançant, au milieu de la pandémie, son troisième album en trois ans, un mélange de pop et de R&B soul (rythmique et blues) qui sont rehaussés d’un style de plus en plus sensuel de l’artiste.

La semaine dernière, Grande a publié “Positions”, la chanson titre de son nouvel emploi, avec un clip dans lequel, avec ses assistantes, il dirige les affaires de la Maison Blanche en ressemblant beaucoup à l’ancienne Première Dame Jacqueline Kennedy Onassis.

Le sixième album studio de 27 ans est sorti avant les élections américaines et à un moment où la pandémie de covid-19 éclate.

Je t’aime tellement, je suis tellement reconnaissante et excitée », a-t-elle écrit sur Instagram quelques heures avant la sortie de l’album. “Je ne peux m’arrêter de pleurer. Hooooooooooo ».

L’industrie de la musique elle est dévastée avec la suspension sans retour en vue des tournées lucratives où les artistes brillent et récoltent de l’argent.

«Positions» voit l’artiste, qui a passé sa vingtaine à osciller entre longs cils et morsures de lèvres séduisantes, penchez-vous vers la sensualité, combinant un son plus mature avec des paroles clairement sexuelles.

Le sujet brûlant «34 + 35» a enflammé les réseaux sociaux. L’album comprend également des chansons comme “Nasty” et “Obvious”, et des collaborations avec The Weeknd, Doja Cat et Ty Dolla $ ign ils figuraient également parmi les favoris.

La vidéo de «Positions» a apporté le glamour de Grande au bureau ovale, mais la chanson parle de sur la politique du cœur.

Cependant, en envoyant un message à ses près de 300 millions d’abonnés entre Instagram et Twitter, Grande a précisé sa position électorale et a encouragé les fans à voter.

Je vais rappeler à tout le monde de voter tôt », a publié l’italo-américain, accompagné d’une vidéo dans laquelle on le voit traverser une fausse aile ouest de la Maison Blanche, dans une claire approbation du candidat démocrate à la présidence, Joe Biden.

Grande avait soutenu le sénateur de gauche Bernie Sanders lors des primaires et ces derniers jours officiellement approuvé Biden au détriment du président républicain Donald Trump, qui cherche un second mandat.

«Quel est ton look préféré dans la vidéo de position?», A-t-elle écrit à côté d’un selfie dans le miroir. “Lmk (dites-moi) et votez pour Biden“.

En plus de monter son nouvel album, Grande a passé la pandémie collaborer avec Lady Gaga sur le tube “Rain on Me” et avec Justin Bieber sur le single de quarantaine “Stuck With You”.

